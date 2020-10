Guido Kaczka incomodó a Ximena Capristo en vivo: "¿Sos concubina todavía?"

Guido Kaczka cuestionó la situación sentimental de Ximena Capristo sin filtro y el episodio incomodó a todos

30 de octubre de 2020 • 13:22

¿Preparado o sin querer? Guido Kaczka incomodó en vivo a Ximena Capristo en la última edición de Bienvenidos a Bordo. Resulta que en medio de uno de los juegos del programa familiar, el conductor destinó toda su atención a la actriz invitada al ciclo y repentinamente le preguntó sobre su situación domiciliaria actual. "¿Sos concubina todavía?", cuestionó sin filtro. Su consulta hizo ruido, porque ella y su pareja, Gustavo Conti, atravesaron hace poco una crisis.

De inmediato Ximena atinó a contestar con más dudas que certezas y casi automáticamente Kaczka se escandalizó por su pregunta al aire. "Justo le pregunté y me acordé de todo lo que está pasando", expresó mientras miraba a cámara y buscaba la palabra del locutor para zafar del momento.

"Justo...", reparó Capristo con sumo cuidado y continuó: "Estoy a medio camino digamos". "¿De casarse?" preguntó desconcertado el locutor y Guido entonces entre risas comentó: "Pero cómo señor locutor, ¿no está al tanto de lo que está pasando? póngase a leer los portales".

Luego, Kaczka se volvió a referir a la actriz: "Y bueno... las parejas tienen sus idas y vueltas". "Totalmente, son 20 años", contestó Ximena y dio pie al cierre del incómodo tema.

Cabe recordar que a mediados de octubre, Capristo protagonizó un escándalo virtual al publicar en su Instagram capturas de chat Gustavo Conti con otras mujeres.

"Me calenté y lo subí. Me arrepentí y lo borré. No quiero que mi hijo sufra. Es lo único que me importa", dijo después de eliminar los chats de la discordia.