Guido Kaczka, sorprendido por una acción de Fernando Burlando: "Es un pavote"

En representación de un participante, Barby Franco se preparaba para jugar por el premio de Bienvenidos a Bordo que todos quieren ganar: el automóvil 0 kilómetro. Guido Kaczka elogiaba la elegancia de quien fuera su secretaria y le pedía que se preparara. Hasta ese momento, todo venía bien. Pero el abogado y pareja de Franco, Fernando Burlando , dio la nota con una acción que motivó la reacción del conductor.

Con los ojos vendados, Barby Franco se disponía a caminar en busca del automóvil que, como todos los participantes, deben abrir y poner en marchar para lograr ganarlo, luego. Mientras la cámara estaba fija en la modelo, que lucía un elegante vestido negro con lunares blancos y unos stilettos acharolados, Burlando comenzó con su propio número: tomó su teléfono celular y comenzó a grabar el recorrido de su novia, con quien comparte la cuarentena .

Al percartarse de esa acción, el conductor del ciclo que se emite por la pantalla de eltrece , no dudó en burlarse de eso. "Mirá, mirá cómo la filma. Es un pavote. Está muy enamorado, la filma", afirmó Kaczka.

Barby Franco y Fernando Burlando en Bienvenidos a Bordo 01:43

Con exabrupto, Franco comenzó su recorrido y se lamentó de no haberse descalzado. Los brillantes zapatos de taco aguja dificultaban sus pasos hacia el vehículo. "¿Está muy lejos?", preguntó la modelo mientras buscaba, sin éxito, entre una de las columnas del estudio.

El tiempo continuaba transcurriendo y tanto el conductor como el locutor intentaban orientar a Franco que no lograba alcanzar el vehículo. Finalmente, no logró cumplir el objetivo. "Acá me dice Fernando [Burlando] que graba el video para pasarlo en el casamiento", ironizó el conductor.

Minutos antes, el Kaczka ya había puesto en aprietos al abogado con el tema de la boda, algo de lo que siempre se mostró renuente. " Me ven en todos los casamientos, menos en el mío ", respondió jocoso el letrado.