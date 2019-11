Guns N' Roses cerrará el próximo Lollapalooza

El rapero Travis Scott se presentará el primer día y The Strokes y Gwen Stefani, el segundo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2019

Ayer al mediodía, el festival Lollapalooza reveló cómo se dividirán las más de cien bandas y solistas que participarán de su séptima edición, entre el 27 y el 29 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro.

El rapero Travis Scott y el DJ y productor Martin Garrix serán los nombres fuertes de la primera jornada, el viernes 27; The Strokes, Gwen Stefani y Armin Van Buuren tendrán a su cargo los cierres de los principales escenarios del sábado 28, mientras que la última jornada, el domingo 29, los headliners serán Guns N' Roses y Lana del Rey.

Con la noticia de qué artistas tocarán en cada una de las tres jornadas del festival, ayer también comenzó la venta de los tickets diarios. En la primera instancia de venta, las entradas tienen un costo de 3500 pesos más cargo por servicio. En cuanto a los abonos para los tres días, actualmente se expenden los tickets de la preventa 4, a un precio de 8250 pesos más el cargo por servicio. Se pueden adquirir en lollapaloozaar.com/tickets y en los puntos de venta habilitados de AllAccess.

Junto a Travis Scott y Martin Garrix, el viernes también se distinguen los shows de Los Fabulosos Cadillacs, Duki, Madeon, Rita Ora, King Princess, LP, Wos, Yungblud y Nathy Peluso, entre otros. El sábado, en tanto, con The Strokes, la ex No Doubt Gwen Stefany y Armin Van Buuren estarán Vampire Weekend, Los Ratones Paranoicos, la estrella country Kacey Musgraves, Litto Nebbia, Charli XCX, Jaden Smith, Hayley Kiyoko, Él Mató a un Policía Motorizado y otros.

Los Guns N' Roses y Lana del Rey compartirán la última jornada con Cage the Elephant, James Blake, Alan Walker, The Lumineers, Rex Orange County, Mika, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Airbag, YSY A, Pabllo Vittar, Idles y Masego, entre muchos otros.