Gustavo López y Pía Shaw ya tienen un lugar en el aire marplatense

Mientras continúa al frente de #Lopez910 en los mediodías de Radio La Red AM 910 (de 12 a 14), Gustavo López en enero de 2027 estará nuevamente a la cabeza de Un amor de verano. El ciclo se emitirá por FM Amor en el Aire 105.9 desde Mar del Plata, con la participación de la periodista Pía Shaw y la locutora marplatense Jaz López.

Al igual que el verano 2026, el programa saldrá al aire de lunes a domingos de 17 a 19 durante todo enero, en el marco de las transmisiones especiales de la emisora desde Playa Varese.

En los próximos días, la radio -que cuenta además con repetidoras en San Bernardo (FM 94.5), Tandil (FM 104.5) y Villa Gesell (FM 91.9)- presentará oficialmente su programación 2027 en un evento especial

Claudio María Domínguez desembarcó en la AM 750

Luego de su paso por Radio 10 AM 710 y Pop Radio FM 101.5, donde estuvo al frente del ciclo Hacete cargo entre 2008 y 2018, el reconocido conductor y divulgador de espiritualidad práctica se suma a la grilla de la AM 750.

Desde esta semana, Domínguez conduce Vos tenés el poder, espacio que se emite de lunes a viernes, de 2 a 5, al término de La venganza será terrible (que sale al aire diariamente de 0 a 2). En esta propuesta, continúa compartiendo reflexiones, contenidos de autoayuda y herramientas enfocadas en el crecimiento personal y la reconexión con el mundo interior.

En paralelo, las autoridades de la emisora de AM del Grupo Octubre comenzarán a definir en los próximos días la grilla de programación para 2027. La principal novedad estará centrada en el fin de semana, donde está previsto dejar de emitir partidos de fútbol en vivo, formato que hasta el momento venía cubriendo el equipo de Relatores.

Claudio María Domínguez Archivo

El regreso de Radio Amadeus: la apuesta de la música clásica en el dial digital

Tal como lo había anticipado LA NACION, en el 2026 se iba a dar el retorno de Radio Amadeus. La histórica emisora dedicada a la música clásica inició una nueva era en formato 100% digital, accesible para los amantes del género a través de www.amadeusradio.com.ar.

La semana pasada, Emisiones Culturales -titular de las marcas de Radio Cultura- llevó a cabo el acto oficial de presentación de la emisora junto con el lanzamiento formal de la Fundación Radio Cultura. La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente del Grupo Radio Cultura, Mario Terzano, quien subrayó la sinergia que amalgamará a ambas señales en esta nueva etapa. Asimismo, remarcó el hito institucional que representa la creación de la fundación para el desarrollo del proyecto.

La dirección general de Amadeus Radio quedó en manos del periodista cultural Pablo De Vita. En lo operativo, la estación será conducida por el equipo de Radio Cultura y supervisada por un consejo editorial encargado de velar por los más altos estándares de calidad artística e informativa.

El modelo de programación de la radio pone el foco absoluto en la música, ofreciendo una transmisión continua de 24 horas. Además, la plataforma web incorpora un segmento “a la carta”, permitiendo a los usuarios seleccionar al compositor de su preferencia para diseñar su propia experiencia de escucha.

El patrimonio sonoro de la emisora se nutre de un catálogo de excepción: la histórica colección discográfica de Radio Cultura combinada con el valioso acervo personal del recordado Sergio Renán, exdirector general del Teatro Colón. Esta emblemática fonoteca fue donada por su hija, Norah Renán, para ponerla a disposición de este nuevo proyecto.

Desde Emisiones Culturales destacaron que el objetivo central de esta iniciativa es rescatar y poner en valor una marca tradicional de la radiodifusión argentina, devolviéndole al servicio del público y de la cultura nacional.