Alfredo Casero también pidió disculpas y solicitó a sus seguidores que "sean justos" y no boicoteen el bar Fuente: LA NACION

Alfredo Casero volvió a protagonizar una discusión por su afinidad política con el Gobierno. Esta vez, el actor fue agredido por un hombre de 80 años, que se creía que era el dueño de un bar donde se encontraba cenando. Tras la polémica, el encargado del local El timón de Jesús aclaró la situación y se disculpó con Casero: "Fue con un empleado la pelea".

"Fue con un empleado la pelea, está arrepentido porque se le fue de las manos. Tengo un amigo en común con Alfredo y lo llamé, por suerte quedó todo bien. Le pedí disculpas", indicó a Infobae el dueño del local de comidas caseras ubicado en la avenida Dorrego 1699.

"No me sirve que el restaurant tenga un tinte político, no somos K, ni macristas ni nada. Quiero que la gente entienda que fueron muchos años de sacrificio para que en una hora se vaya todo al diablo, porque cuando pasa algo así la gente no viene más. Pelearse no ayuda, siempre trato de guardar mis pensamientos sobre fútbol o política", agregó el propietario.

Caseros también se disculpó por su agresión y pidió a sus seguidores que "sean justos" y no atenten contra el local, tras leer que los usuarios habían organizado un boicot contra el local gastronómico. " Por favor no tiene nada que ver el restaurante donde tuve un confrontón y me ofendí, perdonenme, pero yo no lo filmé. Es algo común a lo que estoy acostumbrándome, Podía haber pasado desapercibido. Pero por favor el dueño del bar es amigo de un amigo. Por favor sean justos", escribió.

Qué pasó

Luego de pasar un buen rato con un amigo, el actor pagó su consumición y, cuando se retiraba del lugar tuvo un fuerte cruce de palabras con Jesús, quien se creía que era el dueño del bar. "Andá a tocar el bombo a favor de Macri a otra parte", lo increpó el hombre de 80 años. "Me estás amenazando, viejo b.. Maleducado. Tengo un millón y medio de seguidores en Twitter y te los voy a traer".

El momento quedó registrado por los clientes quienes apoyaron a Casero. "Son tus clientes. Parece que no tenés clientes peronistas. Cometés un error. Es una barbaridad", se envalentonó el humorista mientras recibía los aplausos de algunos comensales.

"Estamos así por tu generación de m.... Tengo 60 años y vos tenes 80, los dos somos viejos. ¿Me amenazás con matarme? Acá está mi abogado", le dijo el actor.