La decisión que tomó el directorio del country Abril , ubicado en la localidad de Hudson, de desalojar a un grupo de carpinchos que habitaban en su territorio luego de varias denuncias de ataques a vecinos y mascotas, provocó una ola de comentarios a favor y en contra. Una de las personalidades que manifestó su rechazo a la determinación de expulsar a los animales fue Eugenia "China" Suárez , quien utilizó sus redes sociales para pedir a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

"Ustedes que siempre me ayudan a hacer ruido, es lo que necesitamos. En el country Abril echaron a una familia de carpinchos a la calle . Los animalitos están hace dos meses fuera del predio, los que desplazaron del lugar, una familia de 9, de los cuales al día de hoy son 6, mataron a uno de ellos y dos desaparecieron", escribió la actriz en su cuenta de Instagram .

"La fiscalía a raíz de la denuncia hizo su trabajo como debería hacerlo hace dos meses, ahora lo que falta es que el juez firme la orden de sacarlos de ahí, ese lugar no es apto para ellos y hay cazadores en la zona . Un grupo de voluntarios va todos los días a darles agua y comida. Necesitamos difundir para que autoricen el traslado, podemos salvarles la vida ! Gracias a todxs", expresó en el posteo.

La China tiene un profundo compromiso con los animales y se encargó a través de sus redes sociales de publicar imágenes y compartir su postura respecto de lo sucedido en el barrio privado bonaerense. "Me escriben vecinos contándome que muerden a los perros. No es la solución echarlos a la calle. Los llevaron (al country) porque se veían lindos dos carpinchitos nadando en el lago, ¿no? ¿Pensaron que no iban a reproducirse? El ser humano con su soberbia siempre arruinando todo . Y si, si llevás a un tigre a tu casa, al ser un animal salvaje también te puede comer", manifestó la ex Casi Ángeles. Y finalizó, enérgica: "Pido a los que estén encargados o los que tengan esta responsabilidad que hagan algo ahora ".

El desalojo de los carpinchos se llevó a cabo una vez recibida la autorización de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. El directorio del country argumentó que "los carpinchos no son animales autóctonos del club de campo Abril", y que "fueron introducidos al club por un vecino". Los animales fueron llevados hasta la reserva natural lindante.

La decisión generó opiniones dispares, sobre todo luego de que los animales se quedaran parados frente al cerco del otro lado del alambrado . "Se trata de nueve crías de carpincho, con pocos días de vida, que tras ser depositados fuera del cerco quedaron desorientadas y atemorizadas contra el alambrado intentado volver a ingresar al predio", explicó una vecina al medio LaNoticia1.com .

El carpincho es una especie silvestre y como tal, está protegida por el Código Rural-Decreto Ley N°10081/83. No se puede ejercer acción sobre el animal sin previa autorización de la Dirección de Flora y Fauna. La captura, traslado, y/o muerte de los mismos, como de cualquier otro animal de la fauna silvestre, representa una infracción a los artículos 269, 272 y 273 del mismo.