Hasta las estrellas de la música conocen las trampas de Spotify

Las plataformas de streaming cambiaron las reglas de la industria musical pero el objetivo sigue siendo el mismo de siempre: llegar a la cima. Antes, cuando todavía existían y prosperaban esos edificios enormes llenos de música empaquetada en diferentes formatos, para trepar a lo más alto había que vender discos. Y ahora, cuando todo es digital e intangible y se almacena en nubes etéreas, hay que sumar reproducciones.

Es tan chico el monto que reciben los artistas por cada play , y es tan difícil conquistar los oídos del mundo en medio de un océano de ofertas sonoras, que existen algunas trampas -o hacks - que sirven como atajos para colarse en las preciadas listas de lo más escuchado. Mecanismos, trucos, o trampas, como quieran llamarles, que conocen los músicos y los oyentes. Y que dan resultado.

Antes de sacar su esperado álbum Changes , Justin Bieber utilizó sus redes sociales para pedirle una mano a sus fanáticos. ¿El objetivo? Hacer que el single adelanto "Yummy" llegue al primer puesto de los charts en los Estados Unidos. Para lograrlo, el cantante canadiense publicó una serie de instrucciones muy precisas para implementar en iTunes, YouTube y Spotify. Para esta última, los pasos a seguir fueron los siguientes:

Crear una playlist con 'Yummy' en repeat y reproducirla.

con 'Yummy' en y reproducirla. ¡No silenciarla!

Reproducirla en volumen bajo.

Dejarla sonando mientras dormís.

Si no sos de los Estados Unidos, bajar una app de VPN, setearla en los Estados Unidos y crear una nueva cuenta en Spotify.

¿En serio Justin Bieber necesita recurrir a estos trucos? Aunque suene increíble, sí. Pero su intento público y masivo de manipular los engranajes supuestamente impolutos de las plataformas de streaming provocó una lluvia de críticas y se vio obligado a borrar el post. Sin embargo, el fin justificó los medios. A los pocos días "Yummy" trepó a lo más alto de los charts y el propio cantante lo celebró en sus redes.

Algo similar ocurre cada vez que los surcoreanos BTS sacan una canción. Su ejército de fanáticos en todo el mundo -se hacen llamar "army"- organizan escuchas masivas, monitorean las listas de éxitos, contabilizan las reproducciones de cada plataforma y se comprometen con la causa de sus ídolos. Su punto de encuentro virtual favorito es Twitter, donde invaden con hashtags las principales tendencias de conversación, informan a su comunidad sobre cada nuevo paso de la banda y establecen sus próximos movimientos como fans.

El lanzamiento del cuarto álbum de BTS, Map Of The Soul: 7 , agitó el avispero de sus seguidores. "Atención Army, ¡esto es de suma urgencia! Si obtenemos 25 millones de transmisiones diarias en los próximos tres días, Map Of The Soul: 7 puede convertirse en el segundo debut más grande en Spotify de este año", anunció la cuenta de Twitter Army Perú. Y precisó: "Recuerda que las reproducciones de cuentas premium tienen más peso, por lo que si aún no tienes una puedes registrarse para obtener una. No tiene costo si aplicas a la prueba gratis por un mes (solo recuerda cancelar antes de que te cobren)".

Una cuenta de fans de BTS de México fue por otro objetivo, hacer que sus ídolos ganen el premio a "Artista de K-pop más escuchado" en los flamantes Spotify Awards, cuya ceremonia se realizó el 5 de marzo en la capital de ese país. El detalle es que únicamente contaban las reproducciones registradas desde México. "Lo que debemos hacer para ayudar a nuestros chicos a ganar es interactuar con su música", aseguraron los fans en un tuit. Y compartieron una lista de pasos a seguir:

Compartir su música.

Reproducirla.

Seguir su perfil y sus playlists.

Añadir a BTS a sus demás playlists de Spotify.

Se sugiere que hagamos stream de la playlist "This is BTS".

De más está decir que les salió de maravillas. BTS ganó el premio Spotify que sus seguidores tanto deseaban y para festejarlo los convirtieron en tendencia una vez más. Unidos y organizados por el bien de sus ídolos, los nuevos modelos de club de fans ya no solo se dedican a mandar cartas y conseguir autógrafos. Están al día con todos los secretos de la nueva industria para ser los motores del crecimiento y el posicionamiento de las bandas que aman.

El caso Vulfpeck

Si hay que mencionar a los reyes del hackeo de Spotify no quedan dudas: Vulfpeck. Allá por 2014 la plataforma de streaming que hoy mencionamos a diario todavía era una absoluta novedad. Y una apuesta, porque nadie sabía a ciencia cierta si después de más de una década de piratería los oyentes volverían a pagar por música.

La banda estadounidense de funk Vulfpeck tuvo una idea que sentó un precedente. El objetivo: hacer una gira de conciertos gratuitos. El móvil: un truco muy ingenioso. El grupo se encomendó a la ayuda de sus fanáticos y lanzó The Sleepify , un álbum compuesto por 10 canciones de 32 segundos cada una en las que no se escucha nada. ¿Un homenaje a John Cage y su mítica obra 4'33 ? No, una estrategia para recaudar dinero y hacer la gira gratuita.

El mecanismo era sencillo. Los oyentes debían reproducir el disco en loop durante toda la noche y así la banda empezaría a recolectar, centavo a centavo, los 20 mil dólares necesarios para llevar a cabo su misión. ¡Y lo lograron! Pero Spotify se dio cuenta y obligó a Vulfpeck a dar de baja el álbum. La respuesta fue aún mejor. Publicaron un nuevo disco titulado Official Statement ( Declaración oficial ) con una pista hablada y otro tema de 31 segundos de silencio que invita a los oyentes a reflexionar sobre lo sucedido. Touché.