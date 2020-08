Hernán Drago explicó cómo es su polémica técnica de seducción

Drago compartió algunos de sus secretos sobre la forma en que demuestra interés por otras personas Crédito: Instagram

1 de agosto de 2020 • 11:13

Hernán Drago respondió a una de las disparatadas preguntas que Guido Kaczka suele hacer a sus invitados en momentos totalmente inesperados mientras conduce Bienvenidos a bordo (El Trece). Así, el modelo explicó cómo es su polémica técnica de seducción.

Ocurrió en la emisión del jueves pasado cuando el conductor aprovechó que en determinado momento del programa se habló de formas de "conquistar" parejas e indagó a Drago. "Si veo que hay una mueca o algo, como", disparó el invitado del ciclo.

"Yo no digo", agregó el modelo. "Me acerco y miro, me acerco y miro. Me parece más una mirada, una actitud corporal", explicó. "A ver, vos estás lejos y estás mirando normal, y estás en un lugar, ¿y qué hacés?", consultó el conductor.

"Hago una pregunta genérica y hago que escucho. Y empiezo a mirar de otra manera para que se dé cuenta. Y me voy acercando. Y en ese momento, casi que si funciona, si hay una pequeña sonrisita.", prosiguió Drago.

En ese momento, en el estudio de Bienvenidos a bordo todos comenzaron a reirse. "Y bueno, y ahí empiezo a besar, automáticamente. Como", sumó el modelo. "¿Qué hacés?", consultó, exaltado, Kaczka.

Luego, Drago hizo un polémico comentario sobre el momento en que "se declara" a otra persona: "No me gusta tirarme sabiendo que la pileta está llena, hay una adrenalina que se disfruta en el medio", apuntó. "¿Y qué hacés a lo último?", preguntó el conductor.

"Me acerco, me acerco, y si veo que hay una mueca o algo, como", insistió el modelo. "¡Me impresionó cómo hizo! ¡Qué jugador!", redondeó Guido.