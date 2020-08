De víctima de bullying a una exitosa carrera como modelo y con su familia, Hernán Drago repasó el recorrido que hizo en el programa "Pampita Online" Crédito: YouTube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2020 • 10:58

Como crisis sin precedentes que es, la pandemia de coronavirus lleva a que muchas personas tengan miradas retrospectivas, autoanálisis y momentos de reflexión. Desde el programa Pampita Online (Net TV) donde es panelista, Hernán Drago compartió cómo vive su presente y dejó un mensaje inspirador para quienes no la están pasando bien que hizo emocionar a la conductora del ciclo.

Luego que la producción lo sorprendiera con un informe en donde repasaron distintas etapas de su carrera y entrevistas más recientes, Drago reflexionó acerca de cómo logró sobreponerse a las dificultades y celebró las cosas que la vida le dio.

"A mí la vida me ha dado mucho, sobre todo de dónde vengo. Vengo de [ser] un gordito vulnerado [y me preguntaban] '¿De qué vas a trabajar, de qué vas a vivir?', y, sin embargo, nunca bajé los brazos, siempre creí en mí y salí a la calle con la frente en alto", recordó el modelo y panelista.

Drago también enumeró algunas de las muchas experiencias que atravesó: "Soy amante de la naturaleza y me pagan por viajar, conocí a Celine Dion y a Xuxa, dos personas que admiro mucho, de formar una familia, de 20 años de amor y felicidad, de mis hijos [Luka y Lola] que los veía [en el clip] desfilando conmigo y poder verlos que crecen con salud, el lugar que me da Guido [Kaczka, en Bienvenidos a Bordo], el cariño de la gente es realmente maravilloso".

Hernán Drago habló del maravilloso presente que vive y dejó en claro que, si bien ahora no es el momento, le gustaría encontrar una compañera de vida. Crédito: YouTube 02:24

Video

Tras haber pormenorizado sus experiencias, Drago reveló algo que había compartido en terapia hace un tiempo sobre presente. La contundencia de sus palabras hizo que Pampita, que lo escuchaba con atención, se emocionara. "Hace cuatro o cinco años llegué al psicólogo y le dije 'Me tengo que ir hoy de acá con un respuesta. Necesito saber si estoy muerto y arriba [por el cielo] hay fiesta", recordó.

Hacia el final de la entrevista, Drago se refirió a su situación sentimental y dedicó unos momentos para hablar de su separación de Bárbara Cudich. El modelo comentó que le llevó mucho tiempo poder procesarlo para permitirse rehacer su vida con otra persona.

"Sufrí muchísimo. Tardé cinco o seis meses en poder volver a estar con otra mujer, no lo entendía, me pareció muy injusto todo, todavía tengo mis días, pero sé que todo es para bien. En esos momentos vuelve a ese 'gordito' del que salí y me digo que tengo que salir como entonces: arremangándome", concluyó.