Hernán Lacunza: "Ahorrar en pesos es como ahorrar en helados, se te derrite"

El exministro de Hacienda de la Nación pasó por el programa de Viviana Canosa y apuntó contra la actual gestión de la economía: "Hay que asumir el fracaso" Fuente: LA NACION

29 de septiembre de 2020 • 16:39

Hernán Lacunza protagonizó un mano a mano con Viviana Canosa en Nada personal, este lunes por elnueve. El exministro de Hacienda de la Nación habló de la actualidad del país y aseguró que "hay que asumir el fracaso".

"La verdad es que siempre estamos en el mismo pantano, en el mismo lugar, a veces son espejismos y, cuando salimos a la ruta, nos damos cuenta de que terminamos en un choque. La palabra 'fracasar' es un poco fuerte pero hay que asumirla. Hace 45 años que producimos la misma cantidad de bienes por habitante", sostuvo Lacunza.

Y siguió: "Refundar la política cada cuatro años es parte del problema. Estamos todo el tiempo resolviendo una emergencia que es porque no hicimos algo antes. Al Gobierno le cabe la responsabilidad de conducir y gasta demasiada energía en buscar culpables y no soluciones, en radicalizar y postergar las consecuencias, en ocultar los efectos. La realidad parece un tren fantasma".

En esa línea, Canosa le preguntó: "Cuando el Presidente nos dice que ahorremos en pesos, ¿es como que se nos ríe en la cara? ¿Quién ahorra en pesos?". "La gente no toma conducta sobre su patrimonio. Aunque ahorraran en pesos, ahorrar en pesos es como ahorrar en helados, se te derrite. La gente, el ahorrista, la familia, hace lo que le conviene, no lo que le dicen que haga. No es que lo vamos a decir 48 veces y vamos a convencer a alguien, es contraproducente", sentenció Lacunza.