18 de marzo de 2020 • 14:28

Vanessa Hudgens, protagonista de High School Musical, fue duramente criticada por restarle importancia a los riesgos que supone el coronavirus, por el que ya fallecieron 8000 personas en todo el mundo . Durante un vivo de Instagram, la actriz dijo: "Sí, la gente va a morir, es terrible pero inevitable. No sé tal vez es algo que no debería decir ahora ".

Hudgens recibió tantos comentarios negativos que al día siguiente decidió disculparse por sus dichos que fueron descritos como insensibles. El pedido de perdón llegó a través de su cuenta de Twitter. Parte del mensaje dice: "Esto ha sido una gran llamada de atención sobre lo que mis palabras pueden significar. Deseo que todos estén a salvo en casa y que se mantengan saludables durante estos tiempos tan locos ".

Para mitigar tanta mala energía, Vanessa aprovechó que su compañera de High School Musical, Ashley Tisdale, subió a TikTok un video donde baila y canta la canción "We're all in this together" -Estamos todos juntos en esta- haciendo referencia a la película y al aislamiento actual para evitar la propagación del virus. Y aunque no es una usuaria frecuente de la red social de los videos, Hudgens armó un dúo con las imágenes de Ashley bailando en pijama y las de ella tomando una copa de vino.

El dúo de las dos actrices de High School Musical. Crédito: Instagram Vanessa Hudgens