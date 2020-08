La mesa de Polémica en el Bar debatió sobre las nuevas medidas y las denuncias que puede traer Crédito: Captura

4 de agosto de 2020 • 15:06

En el último programa de Polémica en el Bar, el equipo debatió sobre los alcances e impactos de la nueva medida que impide la realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez personas. Luciana Salazar recordó que nada de lo establecido en el DNU es nuevo y fue Horacio Cabak quien, irritado por las consecuencias del decreto, apuntó sobre las nuevas denuncias que podrían aparecer: "Lo peor que nos puede pasar en esta cuarentena es que nos empecemos a buchonear", y agregó: "¿Ahora un guardia de seguridad o un vecino es un policía? Hay que entender que llevamos 134 días sin poder ver a un hermano".

En desacuerdo con Cabak y subiendo el volumen del debate, Mariano Iudica apuntó contra quienes confunden la pérdida de libertad con los protocolos de cuidado: "Esto no es para cortarte la libertad, es para que no te enfermes y vos no enfermes a otro. Es para los lugares donde no se cumple con ningún protocolo", y nuevamente señaló a los que no entienden los peligros de la enfermedad. "Te morís, no sé si entendemos eso. Si yo hago cualquier cosa vengo acá y los complico a todos ustedes, y la gente, como los 250 que se juntaron en La Plata, se ve que no lo entienden".

En el intento por ordenar el debate, el médico Adrián Cormillot marcó algunas diferencias sobre qué denunciar, y qué no: "Por favor, a los que viven en departamentos, sepan que nadie los va a denunciar si salen al exterior a tomar aire. Esto apunta a los espacios cerrados, donde el virus se contagia fácilmente. Hay que pensar en esto desde el sentido común; no vas a denunciar a un hombre que habla con su abuela desde la reja, pero sí a tus vecinos si ves a diez entrando a un departamento con un pack de cervezas".

Por su parte, Gastón Recondo cuestionó a los funcionarios que protagonizan las denuncias. "Lo increíble de esto es que la mitad de los denunciados por romper la cuarentena son funcionarios públicos. Te piden que hagas algo que ellos no cumplen".