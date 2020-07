El conductor reveló un episodio que vivió tras aplicarse una crema en la cara Crédito: YouTube América TV

Remera de hilo de media estación, saco escocés y anteojos de sol. Con ese look, Horacio Cabak sorprendió a sus compañeros de Polémica en el bar (América TV). Lejos de pasar por sofisticado, el panelista explicó que había sufrido un accidente doméstico por el que estuvo dos horas sin poder ver.

En el inicio del programa de este miércoles, cuando aún podían escucharse los acordes de "Café La Humedad" de Cacho Castaña, Cabak reveló la pesadilla que había vivido en su propia casa. Si bien comenzó por el final de la tragicómica historia, la atención de sus compañeros se mantuvo durante todo el relato.

"Me duché, me puse una crema en la cara que uso habitualmente y sin querer me rocé el borde de los ojos. A la media hora, mi mujer [Verónica Soldato] me dice: 'Estás bronceado, fuiste a la cama solar, te fuiste a tomar sol'", comentó el conductor de La jaula de la moda. Pero para ese entonces lo peor aún no había sucedido.

Cabak recordó que se quedó solo en la planta inferior de su casa mientras el resto de su familia se había ido a dormir. Minutos más tarde, comenzó a sentir una inflamación en los ojos. Inflación que derivó en una internación en el Hospital Austral de Pilar.

"Me lavé con agua fría, pero no había caso. Y en un momento, se me cerraron. Así, a tientas, subí y desperté a mi mujer para comentarle qué me estaba pasando", compartió sobre los primeros momentos de su odisea. El conductor reconoció que le pidió a su mujer que le diera un medicamento con corticoide y, tras negarse, lo llevó a la guardia en plena madrugada.

Internado y en manos de los profesionales, las cosas comenzaron a tomar otro color. Figuradamente, porque Cabak seguía sin poder ver. Tiempo después, con la medicación y la atención correcta, el cuadro se revirtió y todo tuvo un final feliz. "Me pusieron una vía, suero y después de dos horas pudieron abrirme un poco los ojos. A la mañana me vio un oftalmólogo y a las 10 pude regresar a mi casa", recordó.

Sin dar detalles de cuál era el producto que le generó la inflamación, Cabak reconoció que en un momento de ira lo arrojó a la basura. Para tranquilidad de todos, el conductor aseguró que no le habían quedado secuelas en los ojos.