El actor quiere conquistar el corazón de su compañera de trabajo, pero ella se la hace difícil

El romance entre ellos todavía no está confirmado. Lo que sí podría estar confirmado es una operación de prensa para la obra Perfectos Desconocidos, aunque digan que es todo un éxito en la cartelera de Villa Carlos Paz.

Alejandro "Huevo" Müller y Romina Gaetani son parte del elenco de la obra y desde hace días no dejan de coquetear frente a los micrófonos. "Su personalidad me parece genial, nos divertimos mucho los dos, nos matamos de risa. Es inteligente, es una mina empoderada y aparte el bellísima. ¿A quién no le puede gustar?", declaró en una entrevista.

Sin embargo, a la actriz no parece hacerle del todo gracia el asunto. Son muy compinches y hasta miran una serie juntos, pero ella siempre está con otra gente. "Me la hace difícil, pero me estoy portando bien, quiero que lo sepan", agregó el actor.

Para cerrar la conversación, Müller disparó con una frase épica que quedará para la historia: " Desde que estaba en la metalúrgica que no laburo tanto en mi vida. La vengo remando. No hay mucha chance, llego a la línea y me la corre", protestó.