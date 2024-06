Ian McKellen sufrió un grave accidente y debió ser hospitalizado

Escuchar

Sir Ian McKellen, uno de los intérpretes más importantes del cine y el teatro actual, sufrió un severo accidente durante la noche del lunes. El actor, que ganó enorme prestigio a través de sus trabajos basados en piezas de Shakespeare, pero que también conquistó el corazón de un público más joven por su labor en la saga de X-Men y de El señor de los anillos, debió ser hospitalizado durante las últimas horas.

Sir Ian McKellen Agencias

Mientras presentaba una función de Players King, durante una escena de pelea, McKellen perdió el equilibrio y cayó del escenario. Inmediatamente la función fue interrumpida, y el público desalojado del conocido teatro Noel Coward de Londre s.

Ian McKellen

Según informaron algunos testigos a la BBC, luego de la caída, se prendieron las luces del recito y se pudo escuchar el grito del actor de 85 años. Y si bien los presentes quedaron impactados frente a la fuerte caída, se destacó que McKellen a pesar del golpe, no perdió la consciencia. “Hasta donde pude ver, estaba despierto porque pedía ayuda”, aseguró un testigo al medio británico.

Ian McKellen en la piel de Gandalf, en La Comunidad del Anillo

A través de un comunicado de prensa emitido a nombre del teatro, pocas horas después se confirmó que McKellen se “recupera rápidamente”, y que se encuentra en buen estado de ánimo. En ese mismo texto, luego se detalló: “Gracias a nuestra audiencia y al público en general por sus buenos deseos a raíz de la caída de Ian, durante la función nocturna de Player Kings. El equipo de producción ha resuelto cancelar la función del martes 18, para que Ian pueda descansar. Gracias a los doctores Rachel y Lee que integraban el público de la sala, y a todo el equipo por su apoyo”.

En la obra Player Kings, McKellen compone a John Falstaff, uno de los muchos personajes surgidos de la pluma de William Shakespeare, que no dejan de estar vinculados a la extensa carrera de este artista inglés.

Un pionero en la vacunación contra el covid

Ian McKellen formó parte de la primera camada de personas en recibir una vacuna contra el covid Reuters

A finales del 2020, Ian McKellen se convirtió en uno de los primeros famosos a nivel mundial, en recibir su vacuna contra el covid. El actor estaba dentro del grupo de riesgo por tener más de ochenta años, por lo que en ese momento fue convocado para ser parte del primer grupo de personas que recibió el tratamiento en Reino Unido, primer país del mundo que autorizó la vacuna (la de la empresa alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer).

El intérprete, que fue nombrado Sir por la corona británica, se dirigió al hospital Queen Mary University en Londres, en donde recibió la inyección. En diálogo con el citado medio, él dijo: “Es un día muy especial, me siento eufórico. Cualquiera que haya vivido tanto como yo está vivo porque se ha aplicado vacunas”.

Ian McKellen en Mr. Holmes Archivo

Y agregó: “La aceptación entre la generación mayor será del cien por ciento, así debería serlo, porque no solo lo tienen para hacer por ellos, sino también por los que están cerca. Así estás aportando tu granito de arena a la sociedad”. Sobre el pinchazo, el intérprete sumó: “Claro que no duele y es lo que hay que hacer. Además es bueno poder ponerse en contacto y conocer al personal médico para agradecerles el duro trabajo que han estado haciendo”. Al saludar, el actor concluyó con un mensaje para el resto de las personas: “No dudaría en recomendarlo a nadie. Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna”. Además de McKellen, otras celebridades, como el presentador inglés Lionel Blair y el productor Michael Whitehall, también asistieron al centro de vacunación por pertenecer al grupo de riesgo.

A través de ese mensaje, McKellen buscó concientizar sobre la importancia de la vacunación, que en los años más duros de la pandemia, se convirtió en una herramienta clave para darle combate a los numerosos cuadros que presentaban complicaciones graves vinculadas al covid.

LA NACION