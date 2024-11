Ibai Llanos bajó 35 kilos en solo cinco meses y mostró su impresionante cambio físico

Ibai Llanos, el popular streamer español conocido por sus entrevistas con estrellas del mundo del deporte, la música y el espectáculo, sorprendió a sus seguidores al compartir el impresionante cambio físico que logró en solo cinco meses. Desde el inicio de su reto en redes sociales para mejorar su salud y perder peso, el streamer logró bajar 35 kilos, una transformación que impactó a sus millones de fanáticos y generó una ola de reacciones.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, que muestra el antes y el después de su progreso, Ibai exhibió con orgullo la diferencia física alcanzada. En la primera imagen, de 2022, se lo veía en un estudio de grabación; en la segunda, tomada este año, aparece en su hogar más delgado y en mejor forma.

“2022 vs 2024. En las dos estoy guapete”, escribió al pie de la imagen, una frase que, con su característico sentido del humor, desató comentarios de apoyo de sus amigos y seguidores. Figuras como Bizarrap y el streamer argentino Momo se sumaron a los elogios, reconociendo el esfuerzo de Llanos con mensajes afectuosos. “Capo”, escribió Bizarrap, mientras que Momo comentó: “Qué locura amigo, sos el 1″.

Ibai Llanos compartió el antes y después de su cambio físico en dos años (Foto: Instagram @IbaiLlanos)

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Ibai también fue blanco de críticas y especulaciones, ya que algunos usuarios lo acusaron de haber recurrido a medicamentos para adelgazar, como el Ozempic, o de sufrir trastornos alimenticios. Sin ignorar estas observaciones, el youtuber decidió responder con firmeza a través de su cuenta en X, aclarando que su decisión de perder peso fue principalmente para mejorar su salud y bienestar. “Ahora mismo soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, atándome los cordones, poniéndome el cinturón del coche y durmiendo sin mascarilla porque pesaba 170 kilos”, explicó Ibai, refiriéndose a los beneficios que obtuvo en su vida diaria.

A su vez, el presentador de eSports compartió que su cambio no responde a cuestiones estéticas. “No he hecho este cambio por estética. Lo he hecho por salud”, aseguró. Y, fiel a su estilo, añadió con humor: “Salgo todos los días sin peinarme y la ropa que utilizo es la que me regalan jajaja”.

Ibai Llanos le respondió a los haters a través de su cuenta de X Foto: Captura de pantalla de X

Con una frase que refleja los desafíos de lidiar con las críticas en redes, Ibai resumió su experiencia: “Han estado durante años llamándome gordo y obeso, y ahora tienen que tirar de otra cosa, es normal. Twitter: ‘Este ha adelgazado porque se está drogando’. Yo en mi TikTok: día 129 de cambio físico, hoy vamos a levantar 160 kilos de peso muerto. Cuesta mucho decir que alguien está currando bien en algo, pasa siempre”.

Por último, tratando de llevar conciencia a las personas que buscan tener un cambio físico, les recordó que no existen “dietas milagrosas” y que descrean de todos los titulares que pueden encontrarse en internet sobre “el cambio de peso más rápido del mundo”. “Actualmente, peso 118 kilos. El único milagro que hay es la disciplina y la constancia”, argumentó Ibai. Aunque todavía continúa teniendo “obesidad en niveles bajos”, su único propósito sería alcanzar el “sobrepeso” para tener una vida plena sin complicaciones en su salud.