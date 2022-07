Ibai Llanos relató una divertida anécdota con la mamá de Duki y el cantante de trap le respondió

El reconocido streamer español Ibai Llanos y el famoso cantante de trap Duki hicieron historia hace algunos días en la plataforma de streaming de Twitch, cuando participaron de “La Velada del Año II” que tuvo un pico de 3,2 millones de espectadores en vivo. Tras el espectacular show que dieron en la noche de box que se llevó a cabo en España, el streamer contó una anécdota que tuvo con la mamá del artista argentino y el clip se volvió viral.

Ibai Llanos hizo un directo en su cantal de Twitch en el que contó el divertido intercambio que tuvo con Sandra Viviana Quiroga, la madre de Duki. “Ibai no fumes porros, por favor te lo pido…”, le dijo la mamá, y el streamer, sorprendido, le respondió: “Sandra, yo no fumo porro. No estoy haciendo nada, no he fumado ningún porro”. Sin embargo, la mujer remató el divertido momento: “¿No fumas? Me caías bien, ahora me caes mejor”.

Ibai Llanos relata la divertida anécdota con Sandra, la mamá de Duki

Luego de este intercambio con el streamer español, Sandra se dirigió hacia su hijo: “Duki, ¿sabes por qué Ibai conoció a Messi? Porque no fuma porros”. Sandra hizo referencia a la anécdota de cuando Ibai conoció al astro del fútbol mundial junto al streamer argentino Coscu, en su último día en el Barcelona antes de su traspaso al París Saint-Germain.

Duki reacciona a la divertida anécdota contada por Ibai Llanos twitter

Una seguidora del streamer, recortó el clip y lo compartió en Twitter. El video llegó a más de 100 mil likes por la gracia con la que lo cuenta Ibai. De esta anécdota, se hizo eco Duki, quien reposteó el video y agregó: “Jajajajaj fue de los momentos más surrealistas de mi vida”. Sandra estuvo en España en el marco de los conciertos que dio su hijo en esa región.

Ibai Llanos y Duki, protagonistas de La Velada del Año II en Twitch

Cabe destacar que hace pocos días, Ibai Llanos llevó adelante en su canal de Twitch el evento con más espectadores en la historia de la plataforma. En “La Velada del Año II”, se enfrentaron distintos creadores de contenido digital en combates de boxeo. Argentina tuvo a su representante Gerónimo “Momo” Benavides, quien a pesar de perder la pelea, dejó una gran imagen por luchar de igual a igual ante un rival que tenía más experiencia en el deporte.

En aquella velada, también, se presentaron distintos artistas del género urbano como Nicki Nicole, Bizarrap y Duki. Este último cantó sus mejores hits en España e hizo una espectacular entrada al ring junto a Momo. Justo en ese momento, el streaming llegó al récord en la plataforma de 3,2 millones de viewers que disfrutaban del evento.

Cabe destacar que Ibai Llanos se convirtió en una figura reconocida en el mundo del contenido digital y en su carrera tuvo varios invitados argentinos como Sergio el “Kun” Aguero, el streamer Coscu y diferentes artistas del trap.

Incluso tuvo tiempo de pelearse con el periodista Gustavo López por unos dichos que había manifestado en contra de los creadores de contenido. A lo largo de estos años, el español generó distintos eventos con gran cantidad de espectadores como el mundial de globos, un torneo de padel y el festejo de Navidad.