Iliana Calabró reveló una experiencia paranormal y asombró a más de uno: “No quería que entre nadie”

Este martes Iliana Calabró visitó La noche perfecta, el programa que conduce Sebastián Wainraich en la pantalla de eltrece. Fue una charla distendida y relajada con mucha música y anécdotas. Entre los tópicos que trataron se incluyó el de los fantasmas. La actriz contó que supo convivir con ellos en varias oportunidades, tanto en Buenos Aires como en Carlos Paz. Además de contar cómo espantaba a sus invitados, comentó cómo se dio cuenta de su presencia en su casa.

“¿Había fantasmas en tu casa en un momento?”, quiso saber Wainraich y Calabró aseguró que sí. “Doy fe”, dijo. Ante esto se dispuso a explicar qué había detrás de esa afirmación.”Toda la pandemia la pasé sola y más que la pandemia. Entonces yo sentía que cada vez que venía alguien a mi casa, cuando se iba, (el fantasma) se enojaba”, reveló.

“No quería que entre nadie, quería estar solo conmigo”, indicó Iliana. En este sentido, contó: “Se empezaron a escuchar ruidos cuando había gente en la casa”. Si bien los invitados se asustaban, ella ya no porque “estaba acostumbrada a compartir con él”. Pero, ¿cómo advirtió la presencia del fantasma? Contó que se caían cosas y en su casa “está todo bien puesto”.

Iliana Calabró reveló que tuvo un fantasma adentro de su casa; "No quería que entre nadie, quería estar solo conmigo”, indicó Gentileza Agencia AB

Según reveló sus invitados se asustaban cuando las cosas se caían y cuando le preguntaban qué fue eso, ella respondía “es el fantasma”. La gente que la visitaba pensaba que era una broma, pero ella aseguraba que no.

Sin embargo, estas presencias no solo estuvieron en su casa de Buenos Aires, sino también en Carlos Paz donde, según la propia Calabró, fue “la peor” presencia. “¿Te sigue el fantasma?”, indagó el conductor. Ella le explicó que era uno distinto, y ante esto, Peto Menahem le preguntó: “¿Cómo sabemos si es otro?”.

“Pasó mucho tiempo, era más agresivo. Estábamos todos cenando y la mesa de roble hizo ‘prum’”. Nadie sabía qué pasó, “pero después nos dimos cuenta por mi perrito, Dios lo tenga en la gloria, porque también culpa del fantasma...”, siguió la invitada, pero Sebastián rápidamente la interrumpió: “¿El fantasma mató al perro?”.

Iliana Calabró contó que convivió con fantasmas (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Para mí que algo tuvo que ver”, aseguró la actriz. “El perrito ladraba y [Mariano] Caprarola se fue a asomar y le mordió la mano”. Todos en el estudio pensaron que se refería a que el perro lo atacó, pero ella aseguró que fue el fantasma.

“Capaz era el fantasma de un perro”, cuestionó Menahem. “¡Pero no había perro, no había nada, lo mordió!”, exclamó la invitada. “¿Quién es el fantasma? ¿Se sabe?”, preguntó Wainraich. “No sé, pero después supe que en esa casa pasaban cosas, estaba embrujada”, reconoció Calabró e incluso comentó que había algunos espacios a los que no se animaba a ir. Uno de esos era el sótano, al cual lo cerró con llave porque tenía la sospecha que el fantasma vivía allí.

Iliana Calabró opinó sobre la reconciliación de su hermana Marina y Rolando Barbano

Hace unos días, Iliana Calabró habló con Intrusos (América) sobre su hermana Marina y aseguró que las cosas entre ambas están “muy bien”. Asimismo, aclaró que la reciente distancia que tuvieron les duró una semana. “Donde hay amor, hay amor”, reflexionó.

Por otro lado, dio cuenta de que se la ve “muy bien” a su hermana. “Está trabajando menos”, comentó en referencia a la renuncia de Marina a Lanata sin filtro (Mitre). Acto seguido hizo referencia la reconciliación de la periodista de LN+ y Rolando Barbano, quienes, tras unos meses separados, volvieron a apostar por su relación.

“Están bien, así que bueno, me pone feliz verla bien”, aseguró Iliana respecto al noviazgo de los periodistas. “No entremos en detalle, no me hagas pisar palitos porque estamos bien y queremos seguir felices por la vida”, concluyó.

