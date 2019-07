Inés Estévez alertó sobre casos de gripe A y fue blanco de críticas

La actriz se dirigió a Twitter para hacer público que tanto ella como sus hijas sufrieron el virus este invierno. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 10:50

"Empiezo julio en cama con bronquitis, recaída de una Gripe A con Neumonía", anunció Inés Estévez en su cuenta de Twitter. "No nos dicen que hay epidemia de gripe A. Con información hubiese estado atenta cuando mi hija llegó del colegio con fiebre alta y síntomas. Se perjudica mi salud y trabajo", denunció.

Aunque hubo deseos hacia la actriz de que se mejore pronto, también hubo quienes la acusaron de "desinformar" y señalaron que es normal que haya casos durante el invierno, y que no hay una epidemia. "Otros años daban aviso. Si no estabas en grupo de riesgo, no tenías que vacunarte. Y las vacunas gratuitas se facilitaban en marzo, no en mayo como este año. Pero como no hay Ministerio de Salud...", señaló Estévez.

"¿No hay epidemia? Conozco 21 personas con gripe A. No conocí gente que la hubiera tenido ni cuando cerraron teatros y cines por esa causa", continuó la actriz y alertó sorbe los cuidados a tener en cuenta: "toser tapándonos con la manga, lavarnos las manos, usar alcohol en gel, y no desinformar".

Luego de que las críticas continuaran, Inés decidió cerrar el tema. "Holis, aviso que hay mucho caso de Gripe A. En casa, siete contagiados. Yo, mis hijas y cuatro personas que estuvieron en contacto con nos. Absténganse de 'es normal, la vacuna blá, sos boluda, querés que avisen que en invierno hay gripe' y lávense las manos pero con antibacterial. Besis", escribió.

Finalmente, Estévez retwitteó el mensaje de una seguidora en el que compartía la noticia de que se detectó un aumento en la circulación del virus.