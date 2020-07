Paulo Vilouta celebró la cuarentena estricta y Ceferino Reato salió al cruce

Los periodistas se enfrentaron en un debate sobre las posibles alternativas a la cuarentena estricta. Fuente: América.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 15:20

En el programa Intratables de este martes se debatieron las cifras diarias de la pandemia, que dejó un total de 2979 nuevos contagiados y 62 muertos . Mientras los periodistas proponían distintos escenarios posteriores a la cuarentena estricta que está atravesando el AMBA, se produjo un fuerte cruce entre Ceferino Reato y Paulo Vilouta .

"¿Que está indicando todo esto? ¿Qué hay que hacer para que, por ejemplo, no vengan los periodistas y cerrar todos los canales?", comenzó Reato, luego interrumpido por sus colegas, que le recomendaron no "dar ideas". "Se hace lo que se puede hacer. Yo creo que vos siempre estás buscando algo que no se puede ", cuestionó a Vilouta.

"Hasta que te contagiás. Mirá, yo hoy tuve un caso en la radio y estuve esperando el resultado de una persona cercana hasta las ocho de la noche. Y la verdad es que no estoy tranquilo. Vos tenés una postura muy open mind , ' total si me contagio'; yo no me quiero contagiar porque no sé si voy a estar en mi casa, en una sala común de hospital o en una terapia intensiva con un respirador porque no hay vacuna ", le respondió Vilouta.

"Me parece que nosotros no podemos hacerle creer a la gente que pueden hacer una vida semi-normal cuando el mundo nos da cachetazos todos los días. Por eso me parece que una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad", continuó. "¿ Pero qué harías vos, Paulo? A ver, decime alguna propuesta ", retrucó Reato. "Yo creo que tendríamos que tratar que los que tienen tareas específicas y esenciales, laburen. Tratar de fomentar que nadie se muera de hambre, porque es una situación muy angustiante, y no estar tan preocupados por situaciones sociales, recreativas y mentales, porque estamos todos agotadísimos ", contestó Vilouta.

Débora Plager aprovechó la discusión para comentarle a Paulo sobre la disminución en los números tanto del transporte público como de los retenes en los distintos ingresos a la Capital Federal. "Me parece que Paulo está hablando del Gran Buenos Aires", agregó Fabián Doman . "Pero, ¿cómo va a hablar del Gran Buenos Aires si no va al Gran Buenos Aires? ¿Dónde lo ve si no hay una imagen en la televisión sobre el Gran Buenos Aires? Toda la televisión está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires", arremetió Reato.

"Cefe, hay casos de inseguridad públicos: secuestros, asesinatos, robos, incendios. Todo eso es gente que no tiene que estar en la calle", intervino Ernestina Pais . "Hay intendentes que están reconociendo que no pueden hacer cumplir la cuarentena", sumó Doman. "¡Que la hagan cumplir!", finalizó Reato.