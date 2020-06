Intratables: Claudio Savoia cruzó duramente a Ernestina Pais por la cuarentena

Los panelistas protagonizaron un tenso cruce al aire. Fuente: América

4 de junio de 2020 • 10:45

Ante la inminente extensión de la cuarentena , uno de los puntos más polémicos es la de permitir o no una mayor flexibilización de las salidas recreativas. Desde el comienzo de la pandemia, el ciclo Intratables (América) se caracterizó por generar debates sobre estos tópicos, y anoche, cuando Claudio Savoia cruzó a Ernestina Pais , no fue la excepción

"Somos progresistas, pero la gente es estúpida. Van a salir y romper todo, así que los animales al corral", comentó Savoia ironizando los dichos de Pais que estaba defendiendo la cuarentena y el aislamiento del gran porcentaje de la población. "¿Cuándo escuchaste que la gente es estúpida?", le cuestionó Ernestina. "No lo escuché, lo estás diciendo sin mencionarlo todo el tiempo", contestó Savoia.

"Estoy diciendo que cómo vas a hacer con un 40% de pobleza y barrios vulnerables, si abrís el portón", consultó Pais que fue interrumpida por el periodista que le dijo: "Ponés un orden y lo respetás. Y no me hagas así con la manito. Vos lo respetás y ellos obedecen. ¿Vos sabés como se cuidan las personas en los barrios vulnerables? ¿Por qué los tratás como imbéciles?

"Amor mío, ¡es donde más se cuidan!", le respondió Pais. Y agregó: "¿Quién protestó y rompió la cuarentena? La clase media. ¿Qué me vas a contestar sobre eso?. "Es que yo no soy clasista , vos haces un planteo clasista que a mi no me interesa. Medio mundo la rompió y medio mundo no la rompió", le contestó Savoia a quien ya se lo notaba cansado por la discusión. "Yo quiero bajar un poco el tono. ¿Quién fue al Cabildo hace días? ¿La rompió la clase baja o la media?", continuó Pais.

El conductor Fabián Doman se entrometió en la discusión para visibilizarles que ambos estaban diciendo lo mismo. "Es tan fácil, los ricos, los pobres, los malos y los buenos. Tenés una pereza intelectual que me rebela ", concluyó Savoia.