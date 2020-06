Los periodistas debatieron en torno a la polémica instaurada en Tucumán Crédito: América

Luego de hacerse pública la noticia que presos de San Miguel de Tucumán quieren cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y poner un cajero en la penitenciaria para poder retirar el dinero, se generó un debate en Intratables (América) en el cual se dividieron las aguas sobre si el reclamo era justo o no.

"El tema del IFE ya lo vamos a discutir, yo igual considero que los presos necesitan un mejor lugar para vivir, mejores condiciones, todo", comenzó Diego Brancatelli . "Pero en eso estamos todos de acuerdo", afirmó el conductor Fabián Doman . "No, no están todos de acuerdo, eh. Para mí, hay que hacer cárceles nuevas buenas, buena comida. Tipo Suecia", continuó el periodista.

"Independientemente de esto, no será que hay detenidos que trabajan, perciben un dinero mensual que con eso le dan a la familia que, tal vez, es el único sostén que tienen y no están pudiendo trabajar y no cobran el sueldo", planteó Brancatelli. "Pero chicos, ¿nos olvidamos que los que están metidos adentro de la cárcel están por una razón? O violaron, o mataron ", cuestionó Carolina Losada . "Está bien, pero los derechos humanos son iguales para todos , Carolina. Si es con ese sentido entonces que no coman o que no le den una inyección", le respondió Brancatelli.

"Estamos hablando que cobran más que un jubilado que aportó siempre y que no cometió ningún delito , Diego. Cobran 16.800 pesos", le respondió Carolina. "Que buen argumento ese", agregó Doman. "Yo no sé si cobran más que un jubilado. Le cuesta al Estado más que un jubilado, no es que cobran más", concluyó Brancatelli.