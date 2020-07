El periodista afín al oficialismo aseguró que su compañera deseaba implementar una cuarentena "a lo Bolsonaro" Crédito: América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 16:04

Carolina Losada y Diego Brancatelli protagonizaron un áspero cruce en Intratables (América) a causa de sus visiones contrapuestas en cuanto a qué modelo de cuarentena debió implementarse en el país en el marco de la pandemia de coronavirus .

"La gente tiene que trabajar", comentó Losada. "O sea, abrimos todo. Ah, bueno", le respondió Paulo Vilouta con tono sarcástico. "Vos querés que sea Chile, que sea Brasil", agregó Paulo Vilouta. "No, yo no quiero que sea Chile, yo quiero que la gente pueda trabajar. Paulo no hagas lo mismo que hace Diego [Brancatelli] de tergiversar lo que dicen para escuchar las cosas que ustedes quieren escuchar", respondió Carolina. "Querés más muertos" , le retrucó Brancatelli.

"Los que queremos una cuarentena más flexible amamos la muerte. Es una idea bastante pobre me parece", definió el economista Miguel Boggiano señalando el violento comentario de Brancatelli. "Yo quiero abrir todo aquello que pueda tener un protocolo que deje a la gente protegida", agregó Losada. "Todo tiene protocolo, estamos todo el día así y es protocolo", le contestó Vilouta rociándose con alcohol en gel. "Bueno, está bien Paulo, vos minimizá todo", contestó Carolina.

" El modelo Bolsonaro lo propone Carolina ", señaló Brancatelli . ¿Te das cuenta lo que hacés? Acabo de decir que es impresentable Bolsonaro y volvés a decir la misma pavada. Entonces la verdad no sé si a veces no entendés o lo hacés con mala intención", le contestó Losada. "Esto se estudia A más B es igual. Si Bolsonaro es impresentable y vos querés el modelo de Bolsonaro, vos sos impresentable", contestó el periodista oficialista. " Yo no quiero el modelo Bolsonaro, nene, si estoy diciendo que es impresentable ", le respondió Carolina ya cansada de los agravios."No lo puedo creer, sos gracioso ya", concluyó.