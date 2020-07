El periodista comparó las discusiones del oficialismo con los debates internos de Cambiemos

Por motivo del festejo del Día del Amigo, en Intratables (América) se habló de la interna dentro del kirchnerismo como también del macrismo, en relación al comentario de Horacio Rodríguez Larreta en el que aseguró no ser amigo ni de Alberto Fernández ni de Mauricio Macri. Diego Brancatelli normalizó los cuestionamientos al Presidente y cuestionó el rol de los periodistas.

"Más tranquilo el fin de semana, ningún compañero atacó a Alberto", comentó el conductor Fabián Doman mirando fijamente a Brancatelli. "Lo digo permanentemente, siempre en el kirchnerismo todo se enciende más rápido que en el propio macrismo. Me parece que hubo más fuego cruzado de amigos mucho más fuertes y crueles del lado de Cambiemos, que estas críticas de un kirchnerismo inicial. Esto de Víctor Hugo no es tan grave", respondió Brancatelli.

"¿No es tan grave? Un bollito con las ilusiones y lo tiramos al mar. ¿Lo de Hebe?", le cuestionó Doman. "Hebe es Hebe. Hacemos escándalo diez días seguidos de un tema del kirchnerismo cuando en el macrismo hay cuestiones mucho peores", continuó Brancatelli a la defensiva. "Pero no se hablan mal entre ellos", agregó el conductor.

"En este programa hablamos mil veces de las apariciones tremendas de Elisa Carrió, cuando Macri era el presidente, cuando tenía que hablar por teléfono, cuando Macri no le daba pelota. En todos los espacios hay distancias", afirmó Paulo Vilouta. "Hebe es una parte importante de la historia, yo la adoro. Para mi es indiscutible y la perdono diga lo que diga. Tiene su libertad de expresión", continuó Brancatelli. "Víctor Hugo también", le aclaró Vilouta.

"Víctor Hugo es periodista. Las barbaridades que dicen [Jorge] Lanata o [Alfredo] Leuco; es un periodista más", definió Diego. "No, no. Pará, pará, pará. Lanata criticaba a Macri, y Macri no lo llamaba. Lanata es el autor de la teoría que Macri chocaba el autito con su reelección un año antes, y Macri nunca lo llamó para que le de explicaciones", le aclaró Doman. Y agregó: "Víctor Hugo puso la cara en los cuatro años de macrismo cuando poca gente la ponía. Hay que decir las cosas como son. Es coherente. Es la típica discusión del plateísta con 30 años de historia que le discute al jugador".

"¿Ustedes creen que va a romper Cristina con Alberto? ¿Quieren fogonear esa enemistad? Lejos estamos de eso si es lo que se quiere instalar", les cuestionó Brancatelli a sus compañeros. "No lo necesitamos instalar, Diego. Lo dicen los protagonistas", le respondió Doman.