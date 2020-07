El periodista aseguró que lo de "Néstor fue grandioso". Fuente: Instagram Crédito: Instagam/@diegobrancatelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2020 • 10:52

En el marco del debate por el viaje de Mauricio Macri a Francia, en Intratables hicieron un repaso por los últimos presidentes de nuestro país y Diego Brancatelli realizó una afirmación que causó risas entre sus compañeros.

"No tenemos suerte con los presidentes", aseguró Doman. "¿Por qué? Con Néstor tuvo mucha suerte Argentina. Orgullo. Con Cristina tuvo suerte", afirmó Brancatelli. "Una ex que está preocupada por ella y te mueve todo el aparato del Estado para ver cómo zafa. El que vino después que iba a arreglar todo fue un desastre. Chocó el auto y se las tomó. Y el que está ahora no sabemos si le pega con la pierna izquierda o con la derecha, si juega en Boca o si juega en River. No tenemos suerte", continuó Doman.

"Pero no digas mala suerte, porque acá la gente elige y determina. La gente vota, papi", le contestó Vilouta. "A Brancatelli no le preguntaron si quería a Alberto de candidato. Brancatelli es un señor que tiene códigos y lo votó", comentó Doman. "Por supuesto", contestó el periodista afín al kirchnerismo. "Porque ellos hacen lo que diga su líder. Se puede pensar también", lo chicaneó Losada.

"Sin marcar lo anterior que fue un espanto, del 83' en adelante el país no pudo hacer pie en nada. 50% de pobres", determinó Vilouta. "Lo de Néstor fue grandioso. Y lo dice gente que no es kirchnerista ni peronista", afirmó Brancatelli. "Pará, pará. Grandioso fue Frondizi", le contestó Doman. "Néstor Kirchner fue de los mejores presidentes de la historia", continuó el periodista.

"Caro Losada se puso el barbijo de Newell's Old Boys, no sé si por lo de Néstor Kirchner. ¿No te pareció el mejor presidente?", ironizó Doman. "Es mejor callarse la boca y escuchar porque es buenísimo esto", contestó la periodista.