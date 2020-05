Intratables: el duro cruce entre Débora Plager y Ceferino Reato por la educación

Los periodistas dieron su punto de vista sobre la educación virtual y la presencial. Fuente: América TV

Luego que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, asegure en una entrevista a Intratables que "no es lo mismo la educación digital a la presencial" , se generó un debate entre los panelistas del ciclo sobre las ventajas y desventajas de este tipo de educación. Particularmente, sobre la decisión de suspender las calificaciones en las escuelas porteñas.

"Para mí pueden ser clasificados por nota. Hay en la Ciudad de Buenos Aires una demagogia de 'que los chicos pasen'; a mí me preocupa eso. La nota no mata a nadie pero ayuda a estudiar ", afirmó Ceferino Reato. Por su parte, Ernestina Pais, que suele confrontar con sus colegas, agregó que "lo que aprendieron los chicos de solidaridad, de ver al otro, de entender lo que pasa en su mundo, no lo aprendieron en ninguna escuela".

"Digamos la verdad, yo tengo cuatro chicos en mi casa que estudian de manera virtual . No es lo mismo todos nosotros que tenemos hijos que pueden acceder a una buena computadora y conexión a Internet que aquellos que no pueden", comenzó Débora Plager. "Yo entiendo el punto de Ceferino, si queremos igualar tenemos que pensar en los chicos que no pueden acceder a la conectividad y no van a aprender como antes. Ya no aprendían presencialmente, menos de forma virtual", destacó.

Ceferino defendió su punto afirmando que "no se puede abarcar todo el sistema educativo" y que "nunca se le ocurría decir qué pasa en un hogar popular porque no está ahí". Y agregó: "Yo creo que lo que vos estás haciendo es lo que hacemos siempre: igualar para abajo, lo mismo que hacen nuestros políticos; nunca se les ocurre hacer algo original ".

"Yo estoy diciendo lo mismo pero reconociendo que el problema es más complejo", se defendió Plager. "Estos chicos, los nuestros, que tienen todo para poder estudiar pueden ser evaluados con notas como antes, pero hay muchos que no van a aprender nada ".

"El ministro de Educación tendría que preocuparse por ver cómo los pobres van a aprender a través de la escuela y no con estos subterfugios que son pura demagogia ", concluyó Reato.