El cruce se dio por la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles. Fuente: América.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 16:22

A partir de hoy y hasta el 17 de julio, el AMBA atravesará una cuarentena más estricta a causa de los elevados números de contagios por coronavirus y el miedo a la saturación del sistema de salud. En este contexto, Paulo Vilouta discutió con Débora Plager en Intratables (América) luego que esta lo desautorizara en relación con una información que había brindado.

"La verdad es que están bajísimos los números de víctimas mortales", comenzó diciendo Vilouta irónicamente. "Si yo veo el dato de hoy de camas de terapia intensiva está menos que ayer en proporción. Mi hipótesis es que tiene que ver con la cantidad de fallecimientos que hubo ayer", comentó el panelista Gustavo Grabia . "También pudo haber altas médicas. No seamos tan tremendistas, Gustavo", le respondió Plager.

"Pero lo averiguamos, y se despejaron muchas por fallecimientos. Lamentablemente", aseguró Vilouta. "No, no, no. No digamos cualquier cosa", lo cruzó Plager. "¡No decimos cualquier cosa, lo averiguamos! No empecemos, Débora. Claro, porque vos sabés todo", respondió enojado el periodista y agregó: "Perdón, acá cada uno es responsable de lo que dice. Si vos tenés otra información, da la tuya".

"Pero no podemos tirarnos los muertos ", respondió Plager. "Yo no me tiro ningún muerto, Débora. Estás equivocada. Acá se dicen cosas que son insensatas. Lo hablamos ayer, que lamentablemente cuando hay un número grande de muertos se despejan las camas de terapia intensiva . Ese es un mensaje tuyo de amor y paz. Dalo en un templo, no lo des acá ", continuó Vilouta.

"Yo creo que tenemos la obligación de dar toda la información. Ayer mostramos un gráfico que me pareció muy alentador que daba cuenta que por primera vez el número de recuperados era más grande que el número de infectados ", comentó Plager con la intención de llevar tranquilidad a la gente y a su compañero. "Yo me tomé el trabajito de hacer unos llamados porque me llamó la atención, me parecía contradictorio. No descalifiquemos la información del otro", concluyó Paulo.