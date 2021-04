Iván Noble retoma sus planes de hacer radio, pero ahora con un programa propio los domingos en Del Plata

Con la incorporación de Iván Noble, AM 1030 Del Plata, estrenó su nueva grilla del fin de semana. El ex líder de la banda Los Caballero de la Nada, que ya había tenido un podcast en Nacional Rock (Cuánto cuesta este capricho) durante la administración anterior, ahora debuta los domingos, de 22 a 0, con Fulanos de nadie (título de un tema de su ex banda). Noble replica la idea de un espacio donde el eje es él frente a la música y vivencias. Los domingos a la madrugada empieza un clásico de la radiofonía, Te Escucho, con Luisa Delfino de 0 a 2; luego sigue Marcelo Duhalde, de 6 a 9, con Ni temprano ni tarde. Y a las 9, El Cohete a la luna. Los sábados, esta emisora con perfil cada vez más oficialista, tiene, de 8 a 10, a Irina Hauser y Pablo Marcovsky con Hagamos algo con esto; de 10 a 12, Fernando Borroni hace Borroni y cuenta nueva y, en el mediodía, se emite un clásico de la emisora: Cartelera 1030 con Guillermo Blanc, de 12 a 13. Además luego de su apartamiento de Radio 10, el veterinario Juan Enrique Romero, empezó con su programa, Como Perros y Gatos, de 13 a 15.

TELEVISON

Se vuelve a postergar El Ultimo pasajero

Luego de haberse postergado el años pasado, la productora Kuarzo tenía planeado volver a producir para Telefe y con Nico Occhiato como conductor una nueva versión del programa, El Ultimo pasajero. Ahora, la productora confirmó que el ciclo quedó freezado a raíz de las nuevas medidas restrictivas por el COVID que prohíben los viajes de egresados. Sucede que el premio mayor del programa que condujo en otras temporadas Guido Kaczka es justamente el viaje.

INDUSTRIA

ViacomCBS acuerda adquisición de Chilevisión

ViacomCBS Inc anunció que ViacomCBS Networks International acordó la adquisición de Chilevisión (canal de televisión abierta chileno) a WarnerMedia, una división de AT&T. De esta manera, VCNI expande aún más su presencia en América Latina y refuerza su negocio de streaming con una nueva biblioteca de contenido premium y producciones en desarrollo para alimentar la creciente demanda de contenido en español en plataformas como Paramount+ y Pluto TV.

RADIO

Roberto García Moritán en Metro

El empresario gastronómico Roberto García Moritán, mediáticamente conocido por ser el marido de Pampita se sumó a Metro 95.1. Moritán es columnista de economía de Un día perfecto, el programa que conducen Nicolás Cayetano, su hermana Julieta Cayetina, Dalma Maradona y Gabriel Schultz de 14 a 17 todos los días.

TELEVISION

Iliana Calabró y un Buen plan en NET TV

De lunes a viernes de 14 a 16 Net Tv estrenó un Buen plan, un magazine con la conducción de Iliana Calabro. En su staff, cuenta con el diseñador Fabián Paz, el cocinero Teru, el médico Guillermo Capuya y la abogada Ana Rosenfeld.

