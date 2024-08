Iwan Rheon, del malvado más sanguinario de Game of Thrones a otro personaje lleno de sadismo: “Es oscuro y divertido al mismo tiempo”

Escuchar

Fiel a la tradición de la mayoría de series británicas actuales, Wolf presenta, en una temporada de muy pocos episodios, una historia que consigue atrapar al público con total facilidad, a través de dos líneas argumentales que bordean los límites de lo permitido y que le exigen al espectador sumergirse en un relato de gran sordidez. Y uno de sus protagonistas, el actor Iwan Rheon, dialogó con LA NACIÓN sobre este proyecto que estrena este viernes en la Argentina.

Un detective obsesionado y una familia en peligro

A Jack Caffery (Ukweli Roach) lo atormenta una tragedia personal. En la década de los noventa, su pequeño hermano de diez años fue secuestrado y asesinado. Jamás se encontró al culpable, y por eso creció obsesionado con encontrar al responsable de ese crimen. Esa necesidad de venganza lo llevó a hacer carrera en la policía, y eventualmente convertirse en detective. Su ojo profesional, desde luego, le permite ver más allá de lo evidente y encontrar posibles pistas en los lugares menos esperados. Y luego de un largo tiempo sin novedades, finalmente Caffery cree encontrar un posible indicio sobre lo sucedido en la vieja mansión de un poderoso clan.

Una segunda trama toma como disparador a una acaudala familia dispuesta a pasar unos días de descanso, debido al difícil momento personal que atraviesa uno de sus integrantes. Pero esa temporada de relajación se convertirá en un infierno cuando golpeen a su puerta dos desconocidos, que tomarán a la familia de rehén en su propio hogar para someterla a un sinfín de torturas psicológicas y físicas. De esa forma, Wolf plantea dos líneas argumentales que terminarán por colisionar de una forma totalmente inesperada.

Ukweli Roach como el detective Caffery Prensa Universal

Iwan Rheon compone a Molina, uno de los hombres que irrumpe en esa vivienda familiar y lleva a sus víctimas a vivir un verdadero infierno personal. “ Wolf es muy interesante porque cuenta una historia de detectives, pero desde otro lugar. Tenés dos tramas independientes que transcurren en simultáneo, y esa me parece una gran manera de llevar adelante un relato. Así que, por un lado está Caffery, y por el otro una situación muy extravagante que atraviesa a mi personaje, que tiene a un grupo de personas rehenes en su propia casa. Lo divertido del show es que no terminás de saber qué está sucediendo, y eso te mantiene muy atrapado”.

La familia Anchor-Ferrers, quedará a merced de dos sádicos captores Prensa Universal

Si bien ambas líneas argumentales presentan sus atractivos, la situación que transcurre con esa familia secuestrada tiene ingredientes que generan una poderosa desesperación en los espectadores. Para Rheon, eso tiene una razón de ser: “La gente se siente muy atraída por estas historias claustrofóbicas, no sé bien por qué será... Quizás porque son situaciones que pueden llegar a producirse. Creo que las personas pueden empatizar con esa desesperación de estar cautivo en tu propia casa ”.

El particular tono de Wolf

"Hacer un personaje como Molina, que es muy oscuro pero muy divertido al mismo tiempo, es algo que me entusiasma mucho como actor, porque te permite esa combinación entre el horror y la comedia", dice Iwan Rheon sobre su papel en Wolf Prensa Universal

Basada en la saga de novelas escritas por la autora Mo Hayder, Wolf presenta un original tono en el que predominan elementos policiales muy sórdidos, pero matizados con pinceladas de humor negro. Los personajes siempre parecen estar a un paso de cruzar la barrera de lo permitido, y la tensión en aumento se convierte en el clima constante de esta serie. Esa sensación de constante asfixia que atraviesa a todos los protagonistas, le brinda a este título una personalidad muy propia, y en parte, eso fue lo que entusiasmó a su elenco. “Del guion, creo que me interesó la forma que tienen los personajes de cambiar la percepción que los espectadores tienen de ellos. A medida que iba leyendo los capítulos, yo pensaba: ‘Ok, ya sé lo que está pasando’, pero de luego me sorprendía y decía: ‘No entiendo por qué hacen esto’. Y eso de mantenerte todo el tiempo intentando deducir qué sucede, es muy bueno”.

Rheon interpretó a Ramsay Bolton en Game of Thrones, otro villano de tendencias sádicas HBO

El personaje interpretado por Rheon es la representación del sadismo. La fuente de su placer consiste en someter de forma violenta a una familia que solo pretende sobrevivir. Pero a través de toda clase de torturas físicas y emocionales, él los llevará hasta el extremo del sufrimiento y probará cuál es el límite de sus víctimas. “Hacer un personaje como Molina, que es muy oscuro pero muy divertido al mismo tiempo, es algo que me entusiasma mucho como actor, porque te permite esa combinación entre el horror y la comedia ”, asegura Iwan. Y teniendo en cuenta que a lo largo de su carrera, este actor interpretó a otro gran villano, como fue Ramsay Bolton en Game of Thrones, él analiza sobre sus papeles predilectos: “Yo soy muy abierto a la hora de elegir personajes. Leo cosas y me doy cuenta que hay algunos que me gustan, y otros que no. Lo que me importa es que sean personajes interesantes, que tenga algo divertido para interpretar. Personalmente, eso es lo que busco”.

La violencia implícita y explícita que atraviesa Wolf, puede llegar a ser una dramática radiografía de nuestra propia realidad. Las personas son víctimas o victimarios, y nadie parece salvarse de esa jungla que es imposible de evitar. Y para Rheon, ahí se encuentra uno de los ganchos del relato: “ Todos vivimos en una sociedad muy desconfiada. Eso cada vez se acentúa más, y quizás sea mejor así, si tomamos como guía lo que muestra Wolf. Pero creo que esta serie también tiene que ver con que nunca sabés con precisión quién puede llegar a ser alguien, y eso me parece muy interesante al momento de llevar adelante una historia ”.

Wolf está disponible a partir de este viernes en Universal+