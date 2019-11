Jennifer Aniston mostró la espalda en un vestido que enloqueció a sus seguidores

La actriz sigue rompiendo récords con sus posteos que permiten verla como nunca antes Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2019 • 15:47

No estamos acostumbrados a tener tanto contenido de una de las más queridas de Hollywood. Por eso, cada vez que Jennifer Aniston sube una foto a su perfil de Instagram, llueven millones de Me Gusta y comentarios.

La actriz de 50 años rompió récords por tener la cuenta que más rápido llegó al millón de seguidores y está en plena promoción de su serie de Apple TV+, The Morning Show. Con una agenda apretada, encuentra ratos para ir a eventos y ahora sus fans pueden espiar el detrás de escena.

Eso pasó el martes a la tarde, cuando subió una foto de vestido negro largo, rodeada de dos guardaespaldas saliendo de un edificio. Con el pelo suelto en ondas y usando una pequeña cartera, deja ver su espalda con un corte que le ajusta la cintura. ¿El epígrafe? "Jen is Black", que se traduce como "Jen es Negro", pero bien puede hacer alusión a la palabra back (espalda).

Si bien muestra poca piel, fiel a su estilo, en los comentarios se leen elogios a su frescura y su cuerpo saludable. Se destaca el de la comediante Whitney Cummings que le pregunta en chiste: "Esperá, ¿tenés abdominales también en la espalda?".

Jennifer no se realizó cirugías estéticas pero si se ocupa de estar bien. Un best seller titulado Friends with benefits, de Ian Halperin, desvela algunos de los secretos de la actriz, que invierte casi 300 mil dólares al año en terapia, yoga, tratamiento láser para reafirmar la piel e incluso clases de actuación.