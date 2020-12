Jésica Cirio habló sobre la internación de Martín Insaurralde por Covid-19

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 12:39

Jésica Cirio hizo una dura confesión sobre la internación de su marido, Martín Insaurralde, por coronavirus a mediados de año. Si bien tras de dos semanas el político recibió el alta, la modelo recordó la angustia e incertidumbre que sintió durante esos días. "Fue espantoso", reveló la conductora, quien contó que incluso una noche llegó a pensar "lo peor".

En una entrevista con Leandro Rud en el programa La noche (elnueve), Jésica relató los momentos que vivió durante las 13 noches que el intendente de Lomas de Zamora estuvo hospitalizado por Covid-19. "En realidad no se sabía nada, porque es una enfermedad que desconocían hasta los propios médicos. ¿Vos en quién confiás si te tenés una gripe o te pasa algo? En tu médico. Y él te da tranquilidad o no. Bueno, en este caso, los médicos tampoco tenían claridad de lo que sucedía y eso me generaba angustia", contó.

Jésica Cirio se conmovió al recordar los en los que días de Martín Insaurralde estuvo hospitalizado Crédito: Captura

"Desde el minuto uno nosotros sabíamos que Martín era un paciente de riesgo, entonces fue espantoso. De hecho, pasé una noche que fue la más terrible de todas, que pensé de todo, lo peor que podía pasar", relató.

A esa sensación, se le sumó el desconocimiento sobre cómo actuar frente al virus: "Pensaba: '¿Si pasa cualquier cosa yo cómo salgo de acá (mi casa)?'. Porque, encima, en el momento en que sucedió esto era tal el desconocimiento que cuando a él lo sacaron de casa vino la seguridad y enseguida me dijeron que no podía moverme, que me tenía que quedar acá y no salir ni a la puerta".

Jésica continuó, visiblemente conmovida: "Esa noche fue espantosa. Estuvo 13 noches internado y la verdad que fue horrible. Creo que Chloé [su hija] y mis perros fueron lo que me daban fuerza todos los días".

A su vez, sostuvo que durante los días que el mandatario municipal estuvo internado, hacían videollamadas diarias para que la niña no perdiera el contacto con el padre. "No sé si Chloé terminó de entender muy bien lo que pasó pero le decíamos: 'Papá está enfermo y se siente mal, pero ya va a volver rápido'", indicó.