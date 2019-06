Jésica Cirio opinó sobre el poliamor y contó lo que hizo su madre por su carrera

Fuente: Archivo

Jésica Cirio visitó Pamela a la tarde (America TV) y participó del segmento interactivo Dilema, que produjo más de una confesión en la modelo y conductora de La Peña de Morfi, inclusive sobre su relación con su marido, el político Martín Insaurralde .

Cirio fue consultada sobre si optaría por el poliamor, término que se popularizó cuando Flor Peña hizo público que tiene una relación de este tipo con su pareja. "No compartiría a Martín con nadie", dijo de manera tajante.

"A mí el polimamor me parece bien, tengo la mente abierta. Pero que se enamore de otra persona no me gustaría. Que me diga me gusta o me parece linda un chica lo puedo aceptar", profundizó Jésica. "Me he enamorado de dos personas cuando era joven. Considero que no estaba muy bien, pero puede pasar"

Entre otras revelaciones, Cirio dijo que dejaría todo para acompañar la carrera política de su marido, a pesar de no saber si es una decisión que "llegaría a buen puerto" dentro de su relación, y confesó que su mamá tuvo que sacar un crédito para que ella se pudiera operar el busto.