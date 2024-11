Jimena Barón reveló que Wanda Nara le “robó” la posibilidad de conducir su programa preferido

La versión argentina del reality de citas Love is Blind ocupa el Top 10 de las series más vistas de Netflix en el país. Desde el momento en el que se confirmó que Darío Barassi y Wanda Nara estarían al frente de la conducción se generó mucha expectativa, sobre todo porque era un formato ya conocido que tuvo mucho éxito alrededor del mundo. Sin embargo, lo que hasta el momento se desconocía era que inicialmente la producción eligió a otra famosa para que ocupara el rol de conductora. ¿Quién? Jimena Barón. Tras el estreno del programa, la intérprete de “La Cobra” reveló cómo le confirmaron que iba a estar al frente del proyecto, pero se olvidaron de avisarle que al final eligieron a Nara.

“Storytime de cuando me avisaron que iba a ser la conductora de Love is Blind, pero se olvidaron de avisarme que al final no iba a ser la conductora de Love is Blind”, dijo Jimena Barón en un video que subió a TikTok. En el clip -que duró 10 minutos- contó que a fines de 2023 le escribió su representante para comentarle que Netflix iba a hacer el reality y le preguntó si lo conocía. “Es mi programa preferido; no es que lo conozco, soy fanática, real. Me vi todas las ediciones, me hice amigas de dos participantes de la edición de los Estados Unidos”, le respondió ella.

Jimena Barón reveló que originalmente iba a ser la conductora de Love is Blind (Foto: Captura de video / TikTok @jmenaoficial)

“Como verán, yo no vengo trabajando tanto, todas las oportunidades y propuestas casi que las rechazo, pero en este caso le digo ‘lo quiero hacer’”, sostuvo la cantante. Mientras se barajaban distintas duplas de conductores, su representante le comentó que el programa cuenta con un formato universal en el que la persona que conduce lo hace con su pareja. “Chau, me derrumbo. Aparto yo ya sabia y me parecía rarísimo que me llamen”, reconoció. Sin embargo, su manager le preguntó si su novio, Matías Palleiro aceptaba estar al frente del reality con ella.

Barón no lo dudó y le pidió a su pareja que fuera “el mejor conductor del mundo”. Empezaron a practicar y admitió que aunque su novio no quería que ella se quedara sin el trabajo, quizás no estaba tan seguro de hacerlo. Pese a todo se animaron y confirmaron que querían estar ahí. Avanzaron con el contrato y hasta tuvieron la charla de dinero: “No me importaba, sabía que de Netflix me iban a pagar bien, no era por la plata”.

La influencer estaba emocionada y sentía algo que solo le pasó “con muy pocos trabajos”. Pero, unos días después, su representante volvió a contactarse con ella. “Parece que, por primera vez en la historia del programa, desarmaron esto de que las parejas son realmente parejas. Están okay con vos, pero descartado Matías”, le dijo. Si bien la situación era “agridulce”, ella se mantuvo en pie con la propuesta.

Luego le hicieron llegar el itinerario de viaje. Después de Año Nuevo iban a México, grababa en Tulum, volvían a Buenos Aires y regresaban a la playa para hacer los casamientos. Reconoció que la información era “escueta” pero llegaba. No obstante, empezó a notar un par de cosas raras. Se fue de vacaciones a Quequén como todos los años, a la espera de que le avisaran que tenía que volar para arrancar las grabaciones, pero la fecha se acercaba y no recibía noticias.

“El 1 de enero dije ‘me tendrían que estar diciendo que me vaya a Buenos Aires, esto es muy sobre la marcha. No me están diciendo nada. ¿Qué me pongo? Raro que no me pregunten de mi pelo, maquillaje, vestuario’. Entonces me empiezo a achicharrar porque no me daban los cálculos”. A su representante tampoco le contestaban, al punto tal que hasta pensó en regresar a Buenos Aires “por las dudas”.

Finalmente, Netflix eligió para la conducción de Love is Blind a Darío Barassi y Wanda Nara Netflix

El día en el que debería haberse subido al avión para irse a México, su representante le mandó el mensaje que recibió de la producción. ¿Qué decía? “Mil disculpas, nos olvidamos de avisarles que al final vamos con otra conductora”. Tras esto, Jimena se sinceró: “Se me partió el corazón, estuvo llorando en Quequén. Aparte no puedo entender, ¡cómo se olvidan de avisarme! Obviamente que pueden tomar la decisión que quieran y seguramente es la mejor. Darío [Barassi] igual ya estaba confirmado, pasa que la otra era yo”.

Si bien aclaró que terminó “todo bien” con Netflix y trabajó con ellos, reconoció la “hicieron empezar el año con el corazón destruido”. Incluso contó que al principio le costó volver a ver el reality del cual siempre fue fanática, pero que hoy ya le dio play a la versión de Nara y Barassi.

Love is Blind: Argentina se encuentra disponible en Netflix. Los primeros ocho episodios - que duran entre 45 y 60 minutos - ya están en la plataforma. El noveno y el décimo capítulo llegan el 20 de noviembre y el número 11 el miércoles 27 de noviembre.