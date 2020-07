Jimena Monteverde chicaneó a Mauricio Asta en vivo por "meterse en su receta"

Jimena Monteverde chicaneó a uno de los Jurados de El Gran Premio de la Cocina y estallaron de risas en el estudio

Las simpáticas apariciones de Jimena Monteverde los domingo de Almorzando con Mirtha Legrand - ahora conducido por Juana Viale - se volvieron un segmento muy esperado por los televidentes. Es que el ida y vuelta entre la conductora y la cocinera deja más que en evidencia la buena onda entre ellas. En la última edición hubo un agregado a este diálogo cuando uno de los invitados de la mesa, Mauricio Asta, no se resistió a opinar sobre una receta de Jimena.

Todo comenzó por un budín de mandarina, parte del segmento Cocina Express de Monteverde. Después de intercambiar algunas opiniones, la cocinera arrojó sin titubear un "Hacelo vos".

Mauricio Asta y Jimena Monteverde protagonizaron un tenso pero divertido ida y vuelta entorno a una receta culinaria

Jimena había adelantado una receta fácil y rápida de hacer con mandarinas en la que recomendaba no utilizar las semillas de la fruta. Sin embargo, pese a sus palabras no dudó en contar lo que su colega horas antes le había comentado respecto al procedimiento: "Justo Mauri hoy me dijo que hace un budín para el que pone todo en la licuadora. El problema es que a veces te sale un poco amargo", acotó con picardía.

Fue entonces, que Asta -jurado de El gran premio de la cocina- no dudó en responder en vivo a la cocinera y revelar sus conocimientos culinarios.

"Claro, pero cuando no hay semillas está buenísimo el budín. En vez de poner jugo de mandarina, ponés la mandarina entera, la licuás y la piel más el jugo generan mucho sabor a mandarina, y comés algo de fibra de la mandarina, está buenísimo. Se podría sustituir, ¿no Jime?", respondió con concentración y fue entonces que Monteverde lo chicaneó desafiándolo a que realice la receta él mismo.

Tras la risa explosiva del estudio, Jimena continuó con su segmento y volvió a remarcar las virtudes de su receta sin semillas.

