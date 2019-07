Muy cerca de la despedida, hablamos con el actor sobre cómo fue volver a dar vida a Fabián Danubio

Con una primera temporada excelente (que repasaba la totalidad del libro homónimo de Gustavo Malajovich), Jardín de Bronce fue una de las series argentinas que demostró el gran crecimiento de la pantalla local que, hoy, se encuentra al mismo nivel que la televisión internacional.

Centrada en Fabián Danubio (quien, de un momento al otro, pierde a toda su familia y decide ponerse a investigar lo sucedido por su propia cuenta), se trata de una historia repleta de drama, tragedias, misterio y persecusión criminal. Y su segunda temporada, ya no basada en ningún libro, sino con una historia 100% original, nos mantuvo tan enganchadas como en la primera entrega.

A solo un día de que termine, charlamos con Joaquín Furriel sobre cómo fue volver al set de filmación de Jardín de Bronce y darle vida, una vez más, a Danubio.

Detrás de escena de la segunda temporada de Jardín de Bronce Crédito: HBO

Como actor, a la hora de hacer una serie te televisión, tenés la oportunidad de reencontrarte con tu personaje ¿Cómo es esa experiencia?

Joaquín Furriel: fue curioso. El día de la prueba de fotografía, me peinaron, me prepararon, me pusieron el vestuario y todo. Entonces en un momento me puse a caminar en silencio y a un costado, como para recordar un poco ¿No? Había visto los últimos tres episodios de la primera temporada, sobre todo el final que era importante para mí porque la segunda arrancaba tres meses después de ese cierre. De repente viene Hernán [Goldfrid] y me dice "Ya está". Me habían filmado sin que yo me diera cuenta y cuando vi esa filmación, lo entendí.

Y así entramos. Es raro. Como si se hubiese vuelto a activar algo que tenés ahí adentro. Mi primera escena con Julieta [ Zylberberg ] fue igual, como si no hubiese pasado el tiempo entre una temporada y la otra.

¿Y a nivel desafíos? ¿Cuál es el desafío más grande que tuviste al reencontrarte con Danubio?

Joaquín Furriel: creo que el mayor desafío fue cómo lograr contar la historia de esta segunda temporada, cuando durante la primera sucedieron cosas tan tremendas. Sobre todo porque el final deja abierto lo peor, toda esa información que ahora tiene es un problema enorme. Además, en esta segunda lo vemos a Danubio con el 'mundo de lo heredado' porque, de alguna manera, él hereda toda la complejidad de la familia Rauch en Moira, esa hija del incesto y toda la mentira que Lila tuvo con él. Por otro lado de Doberti ( Luis Luque ) hereda un caso y termina involucrándose e intentar ir rastreando pistas y ayudar a Andrea ( Paola Barrientos) para encontrar a su hijo.

Esta segunda historia tiene tanta autonomía y estoy tan feliz con lo que encontraron los autores y lo que logramos, que perfectamente podríamos pensar que es una historia en sí misma. Hasta el punto en que, la primera, funciona como una precuela. Como si el presente de los personajes fue esta segunda temporada y, para entender por qué habitan esa oscuridad, hay que tener el conocimiento de la primera. Es como que la primera te permite conocer a los protagonistas en primera persona, mientras que en la segunda ya entran otros personajes e historias.

En cuanto a tono narrativo ¿cómo definirías lo que fue esta segunda temporada?

Joaquín Furriel: me parece que la particularidad de Jardín de Bronce es que, si bien es un policial, su fuerza está en el valor humano. En las relaciones. En lo que pasa a nivel vincular. No se trata de un caso ajeno.

También pienso que la relación de Danubio con Blanco [personaje de Julieta Zylberberg] es una relación en donde él siente que ella sigue perteneciendo a una institución que rechaza, porque él está muy desilusionado con la policía. Pero en la segunda temporada arman una dupla, él encuentra en ella una par.

Nada en El Jardín de Bronce fue convencional en cuanto a lo vincular. Es muy extraño cómo la historia maneja las relaciones y eso es lo que me resulta más interesante de la serie.

El último episodio de Jardín de Bronce se emite este domingo 27. Si todavía no la viste, podés encontrar todas las temporadas en HBOGo.