Durante un vivo que miraban casi un millón de personas, el entrenador Joe Wicks sufrió un percance

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 16:09

El coach deportivo Joe Wicks es enormemente popular en YouTube gracias al contenido deportivo que produce y comparte con los usuarios. Días atrás, el influencer fit decidió hacer un streaming en vivo para mostrar una rutina física y sufrió un "percance" con casi un millón de espectadores.

El martes último, Wicks estaba transmitiendo a sus seguidores en vivo. En un pico de audiencia de 800.000 usuarios, se escuchó un fuerte y prolongado ruido. El vivo continuó y el hombre no aclaró lo que había pasado. Ahora, dos días después, el entrenador admitió que se trató de una flatulencia.

"Estoy tan avergonzado por lo que sucedió", dijo Wicks a Heart FM. Según explicó, dio de baja el video de la transmisión, lo editó y volvió a subirlo.

"Te digo una cosa, ¡algunos de los comentarios son divertidísimos! -señaló-. Tengo que ser honesto, volví al video y le pedí a mi compañero que lo editara porque no puedo tener eso en mi canal".

También mencionó el episodio en un posteo en Instagram. "Este es un anuncio de servicio público. Tengo una confesión que hacer. El lunes 11 de enero a las 8.59 am cometí un error. Me agaché y sentí una gran acumulación de presión en mi barriga. Justo antes de que pensara que estaba en vivo en el aire y en pánico me apresuré a soltar y, desafortunadamente, el sonido se escuchó por todas partes", confesó.

Y agregó: "Para aquellos que escuchan en un televisor de 50 pulgadas con un subwoofer con sonido envolvente Dolby, por favor perdóneme. Estoy muy avergonzado y haré todo lo posible para asegurarme de que esto no vuelva a suceder".