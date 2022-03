John Lennon - “Watching The Wheels”

“El nombre de Heróstratos no le parecía comparable a ningún otro, lo mismo que su propia persona le parecía superior a toda la humanidad. Deseaba la gloria.” (Eróstrato: incendario - Marcel Schwob)

Que el síndrome o el complejo de Eróstrato (esa necesidad de inmortalidad, de trascendencia más por el camino de la destrucción que por el de la creación que Sartre supo plasmar en su cuento homónimo y también Pessoa pero aquí no nos importa o sí, pero no hay tiempo) nos afecta a todos, en mayor o en menor medida, es una realidad fáctica. Somos humanos, somos efímeros, queremos gloria y reconocimiento. Queremos ser nombrados, ser recordados. Queremos que nuestra memoria sobreviva a la degradación física, consecuencia indefectible y fatal de nuestra contingencia. Tenemos miedo al olvido, a no dejar rastro y simplemente desaparecer.

Y lo peor de hacernos concientes de esta debilidad algo trágica es que sabemos que es difícil, que sólo unos pocos lo logran con absoluto merecimiento y algunos otros careciendo de cualquier tipo mérito. Así es la vida, y así es la muerte, no nos queda otra.

Mark David Chapman, como muchos de nosotros, supuraba necesidad de ser inmortal. Y lo logró de manera triste. Pero John Lennon ya era inmortal y no sólo como un nombre o un icono sino como creación, como concreción o materialización de su legado en cientos de canciones y discos. El nueve de octubre de este año se cumplirían setenta años de su nacimiento y se cumplirán, en diciembre, treinta de su asesinato: el lanzamiento de sus obras remasterizadas (que vendrán en una súper mega caja con rarezas y singles inéditos) será la forma en que el mundo –especialmente el fetichista- vuelva a recordarlo.

Les dejo "Watching the Wheels", mi tema favorito y les pregunto por el suyo. (¿Me puse muy seria? ¿Qué pasó?)