Joker 2: Folie à Deux llega a una plataforma de streaming

El Joker 2: Folie à Deux llegará al streaming de la mano de la plataforma Max. A dos meses de su estreno en cines, el cual fue considerado como un “fracaso” en taquilla por los pocos espectadores, la producción de Todd Phillips, que tiene como protagonistas a Joaquin Phoenix y Lady Gaga, podrá verse en casa a partir del 13 de diciembre.

“Es una de las secuelas más bajas que se recuerdan de una importante película de franquicia basada en un cómic”, escribió el director editorial de Deadline, un medio especializado en la cobertura de Hollywood.

La segunda entrega del famoso personaje villano, que se vio por primera vez en abril de 1940 en un comic book de Batman, gira en torno a Arthur Fleck, quien está institucionalizado en Arkham esperando el juicio por sus crímenes como Guasón. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no solo tropieza con el verdadero amor, sino que también encuentra la música que siempre estuvo dentro de él.

Reparto del Joker 2:

Joaquin Phoenix como Arthur Fleck o Joker

Lady Gaga como Harleen Lee Quinzel o Harley Quinn

Zazie Beetz como Sophie Dumond

Brendan Gleeson como Jackie Sullivan

Leigh Gill como Gary

Sharon Washington como Debra Kane

“Cuando empecé a leer la crítica de este film, logró desmotivarme para ir al cine a verla; sin embargo, yo la disfruté desde el principio hasta el final”; “Yo realmente opino que esta película es un gran atrevimiento. No me considero cinéfila ni nada por el estilo, pero realmente me entretuvo mucho la idea de explorar más a fondo a la persona detrás del Joker”; “A quién en su sano juicio se le puede ocurrir que era una buena idea que el Joker cante y baile” y “Cómo destruir una segunda parte de una obra maestra con 200 millones de presupuesto...”, fueron solo algunas de las variadas críticas que recibió en las reseñas de Google.

Lady Gaga sobre su trabajo junto a Phoenix en el Joker 2

A días del estreno de la secuela del Joker en pantalla grande, la intérprete de “Bad Romance” se sinceró sobre su participación en el film. “Lo disfruté mucho. Fue una experiencia completamente diferente a la que había tenido con un actor antes. Es increíblemente libre y despreocupado. Aprendí de él que ir al set con una idea preconcebida de lo que íbamos a hacer era algo equivocado”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Todos nos divertimos en el momento y con el caos que lo rodeaba. La forma en que Todd cuenta esta historia es muy interesante. Creo que si te imaginas cómo es esta película, y luego la vas a ver, te das cuenta de que no podrías haberlo descubierto por tu cuenta. Para que eso sucediera, tuvimos que encontrar la verdad todos los días, el momento honesto”.

En lo que respecta a la experiencia de Phoenix con la cantante, trascendió que no la pasó de la mejor manera durante el rodaje. “Llegaba todos los días enfermo”, dijo Todd Phillips de un Joaquin Phoenix que se “moría de nervios” por tener que cantar en directo junto a Lady Gaga en las escenas musicales.

“La verdad es que se daban consejos mutuamente”, aseguró el director en una entrevista para Entertainment Weekly. “Él le daba consejos sobre actuación; ella ha estado en películas, pero él es Joaquin Phoenix. Ella le daba consejos sobre música porque es Lady Gaga. Es lo que deberían ser las películas: una colaboración gigantesca”, cerró.