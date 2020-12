Jonatan Viale: "A Cristina Kirchner no le gusta la tibieza de Alberto Fernández"

"Señora vicepresidenta, usted no se puede hacer la distraída, a Alberto Fernández lo eligió usted, tiene que hacerse cargo, soltarle la mano es irresponsable", dijo Jonatan Viale Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 10:40

Jonatan Viale criticó en duros términos al "kirchnerismo más radicalizado" por valorar más "la lealtad que la eficacia", dijo que a Cristina Fernández de Kirchner "no le gusta la tibieza" del presidente Alberto Fernández, y analizó la embestida de Alicia Castro contra el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, por no aplaudir a la vicepresidenta durante su discurso en el estadio de La Plata: "¿Cómo no aplaudiste a Cristina? El líder es un ser supremo, lo más parecido a un Dios, y no aplaudir es una ofensa".

"En la época del Imperio Romano contrataban personas para que aplaudieran; Nerón le pagaba un sueldo a 5000 aplaudidores. Pero al parecer hay un funcionario argentino que no se enteró de esto, como Juan Pablo Biondi. ¿Cómo no vas a aplaudir a la jefa, en qué estabas pensando?", ironizó el conductor de Viale 910 (La Red).

Para Viale, sin embargo, "el problema de Cristina no es con los ministros" de Alberto Fernández, por pedir que "vayan a buscar otro laburo", sino con todo el Gobierno. "Digamos la verdad, ella piensa que el problema principal se llama Alberto Fernández, no está conforme con el Presidente, no le gusta su tibieza ni con los empresarios ni con la Corte Suprema, y no le gusta el papel triste que hizo el Presidente durante el velatorio de Diego Maradona. Ella cree que el problema es todo el Gobierno", consideró.

"Cristina piensa que el problema principal se llama Alberto Fernández, no está conforme con el Presidente, no le gusta su tibieza", dijo Viale Fuente: Archivo

"Lo que están pidiendo Cristina y Máximo Kirchner es que el Gobierno salga de esta actitud pasiva, una quietud exasperante ante 20 millones de argentinos pobres y una clase media destruida. Pero, señora vicepresidenta, usted no se puede hacer la distraída. A Alberto Fernández lo eligió usted, tiene que hacerse cargo", pidió.

"No se hicieron cargo de Amado Boudou y lo dejaron tirado, no se hicieron cargo de haber elegido al peor candidato de la historia en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, y ahora tampoco se hacen cargo de Alberto. Es injusto, está mal, es inmoral, él llegó por ustedes. Soltarle la mano es irresponsable", finalizó.