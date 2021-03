Jonatan Viale: “Cristina se hartó de su delegado”

Jonatan Viale se refirió en su editorial de +Realidad de este viernes al papel de Cristina Kirchner al “asumir” el poder. El periodista aseguró que ella “se hizo cargo del Gobierno” en apenas 472 días que van de gestión porque “está cansada de la inoperancia” del presidente Alberto Fernández.

Viale arrancó el editorial de su programa en LN+ haciendo referencia al día que eligió Cristina para “asumir el Gobierno”. “Se hizo un acto a su medida, se hizo llamar ‘Presidenta’ por la locutora oficial, se rodeó de su gabinete (Máximo, Kicillof, Larroque, Berni, Donda, Pietragalla) y se hizo cargo del Gobierno declarando el default: ‘No tenemos plata. No podemos pagar’”, recordó.

“¿Por qué Cristina tomó la decisión de asumir? Porque se hartó de su delegado, se cansó de la inoperancia; porque lo vio débil, angustiado, cansado y agobiado”, agregó.

Jonatan Viale: "Cristina Kirchner se hartó de su delegado"

El periodista hizo un recuento sobre la gestión de Alberto Fernández. “Acá no hay grieta, no hay opinión, son hechos, datos. Seas ‘K’ o seas ‘M’ llegás a la misma conclusión: el Gobierno es malo. La gente vive peor y la gestión no funciona”, sentenció.

“¿Quién vio esto? Cristina Kirchner ¿Qué está haciendo Cristina? Tomando las riendas antes de que sea tarde; intentar salvar el Gobierno antes de que se hunda, porque si se hunde el Gobierno se hunde ella, Kicillof, Máximo y La Cámpora”, apuntó.

El conductor de programa resaltó que lo que está pasando acá es que “el peronismo tomó consciencia de que el Presidente no funciona”: “¿Cómo funciona el peronismo? Como un tiburón: ve sangre y ataca. Olfatea debilidad y ataca. No soporta el miedo, el temor y la duda”, ejemplificó.

“El famoso trasvasamiento generacional del que hablaba un tal Perón; no alcanza con la Anses, el Pami, YPF, Aerolíneas. La Cámpora se está preparando para hacerse cargo de todo. Lo único que hizo Cristina el otro día fue presentarlos en sociedad”, cerró.

LA NACION