Jonatan Viale compartió esta tarde en su programa de radio algunos duros conceptos respecto al Gobierno de Alberto Fernández, más allá del logro obtenido en la negociación por la deuda externa.

Jonatan VIale: "Siempre es más fácil echarle la culpa a los medios".- Fuente: Radio La Red 14:33

El conductor consideró que el acuerdo con los bonistas "fue el primer gol del Gobierno después de ocho meses" y habló sobre las "verdaderas preocupaciones de la gente", entre ellas, la inseguridad y criticó la actitud de algunos funcionarios para quienes "siempre es más fácil echarle la culpa a los medios" en los momentos de crisis.

En la editorial realizada esta tarde en el programa Viale 910 (Radio La Red), el periodista comenzó a hablar de "los peligros de la euforia", luego de conocerse el video de los ministros del Gabinete Nacional aplaudiendo al ministro de Economía, Martín Guzmán, esta tarde, felicitándolo por el acuerdo con los bonistas concretado en la madrugada del lunes.

"No debe haber nada más lindo que sentirse eufórico -señaló Viale-, pero los politólogos serios dicen que la gente tiene derecho a vivir momentos de euforia, pero los gobiernos no y no pueden darse el lujo de tomar decisiones en momentos de euforia, porque se equivocan".

"El primer gol después de ocho meses"

A continuación, el conductor pasó un audio de Alberto Fernández hablar del acuerdo por la deuda y dijo: "Escuchábamos a un Presidente eufórico, porque el Gobierno metió su primer gol después de ocho meses. Hasta ahora no había habido goles, o fueron en contra, como Vicentin, la liberación de presos, el elogio a Moyano, la suba del dólar".

"Sienten alivio en Olivos, llegó la primera buena noticia después de 240 días de Gobierno -continuó-, pero pasada la euforia deberán darse cuenta que no hay mucho para festejar. La Argentina no ganó la copa, evitó el descenso".

"Despejado el tema de la deuda, es el momento de que le tiren un centro a la gente", señaló el periodista Fuente: LA NACION

Luego, declaró que el tema de la deuda externa "no está en la mesa de conversación de la familia argentina" y que a la opinión pública le importan "cinco temas: la inflación, la inseguridad, el coronavirus, la corrupción, y la incertidumbre económica, que es el miedo a perder el trabajo y la devaluación de la moneda".

"Despejado el tema de la deuda, es el momento de que le tiren un centro a la gente, a la clase media que no quiere vivir del Estado", agregó.

La inseguridad

Más tarde, el conductor se metió con el tema de la inseguridad. Señaló una encuesta según la cual cuatro de cada diez argentinos estaban dispuestos a armarse para proteger a su familia por los casos de delincuencia.

"La gente baraja tener un arma ante la ausencia del Estado -señaló-. Tenemos una ministra de Seguridad [por Sabina Frederic] que dice que hay pocos robos, pero salen en la tele. Tenemos a 'Enrique Macaya' Berni, el gran comentarista de la realidad. Y tenemos a Cristina Fernández que creyó que la inseguridad era la agenda de la derecha y perdió dos elecciones por no hablar de la inseguridad".

Finalmente, Viale se refirió a, lo que según él, fue "el peor momento de la historia en materia de seguridad", que fue "a finales de 2001 y 2002". Rememoró que hubo en aquel tiempo "un secuestro por semana".

"La pobreza está en niveles de 2002, dicen los economistas. La delincuencia todavía no, pero ya está en el tope de las preocupaciones en las encuestas. El que no lo ve y quiere aplaudir en las reuniones es porque no lo quiere ver. Siempre es más fácil echarle la culpa a los medios. Claro que el hombre es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra", concluyó Viale.