El escritor y periodista sostuvo que las autoridades no saben "cómo salir de la cuarentena"

Mientras se esperan los próximos anuncios en materia del aislamiento social, preventivo y obligatorio , que en la Argentina ya lleva 77 días, distintas voces ponen en duda la eficacia de algunas medidas. En una entrevista mano a mano con Luis Novaresio , el periodista y escritor Jorge Asís se refirió a la forma en que el presidente Alberto Fernández , el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof están encarando la cuarentena por la pandemia de coronavirus .

"Me parece que no se sabe cómo salir de la cuarentena. Si es por Alberto y Horacio, tal vez políticamente, les convendría tener cuarentena hasta el marzo próximo. Porque con la cuarentena todo se disimula", aseguró Asís. En ese sentido, el periodista consideró que a raíz del confinamiento, a algunas personas puede alcanzarles el dinero porque no hay consumo.

Tras la pregunta de Novaresio sobre qué deben hacer tanto el Presidente como el jefe de Gobierno porteño, Asís evaluó que tienen temas en su entorno político a los que hacer frente. "Son socios políticos. Larreta tiene ahí a [Mauricio] Macri y Fernández tiene la sombra dando vueltas, aunque la doctora [Cristina Kirchner] no moleste. Los dos tienen un espectro más alto que, por supuesto, los condiciona. No es el caso de Kicillof que se cree todo lo que pasa, cierra ciudades, cierra villas", diferenció.

Horas después de que se confirmaran un nuevo récord de contagios, con 949 nuevos casos y 14 muertes , Asís relativizó la situación epidemiológica en el país. "Para mí, la pandemia está casi controlada en la Argentina. El que peor la tiene es Kicillof, que parece Rodión Raskólnikov, el personaje de Crimen y castigo [de Fiódor Dostoyevski] que está verdaderamente con problemas", aseguró el escritor en el programa Animales Sueltos (América).

Sobre la cifra que de casos que día tras día se informa desde el Ministerio de Salud, Asís pidió que se haga hincapié en los detalles: "Contá que se trata de casos leves, cuál es el índice de letalidad, contá las camas ocupadas".

Asís consideró que hasta que termine 2020, en la Argentina podría haber más infectados, otros 500 o 600 muertos por Covid-19 y, tras compararlo con enfermedades crónicas, aseguró que eso no es razón suficiente para mantener paralizada la actividad económica del país.

El escritor y periodista mencionó cómo es la situación en distintos lugares de Europa, donde luego de una abrumadora cifra de muertes, los confinamientos se han flexibilizado en la previa de la llegada del verano boreal. "Las comparaciones son todas selectivas. Cuando querés hablar de cantidad de muertos te comparás [con Chile]. Ves París hoy, con gente por todos lados y no se trata de venir a tirarnos con muertos. La eficiencia [de las medidas] no se mide por muertos. Ahora los veo a los muchachos cómodos con la sociedad más paciente de la historia", opinó.