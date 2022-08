Jorge Fernández Díaz cuestionó el plan económico de Sergio Massa: “Ya se le fueron mil millones de dólares del Banco Central”

Jorge Fernández Díaz cuestionó este martes al ministro de Economía Sergio Massa. El periodista criticó con dureza la demora para nombrar a su viceministro, apuntó contra el plan económico que lleva adelante desde que asumió la semana pasada y graficó la gravedad de la pérdida de reservas del Banco Central en los últimos días.

Durante su espacio en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), Fernández Díaz mencionó la relación que Massa tiene con economistas de renombre y analizó cómo este dato llevó a los argentinos a pensar que iba a poner en marcha un programa macroeconómico sólido. Sin embargo, en su opinión, aún no hay pruebas claras del mismo. “Una semana después de haber asumido, uno sospecha que ese programa no existió nunca. O no existe hasta ahora, o existió y se fue limando con el paso del tiempo”, consideró. En esa misma línea, el periodista opinó que lo que ofreció el líder del Frente Renovador “fue una personalidad” y no un programa para hacer frente a las principales problemáticas de la economía argentina.

Por otra parte, Fernández Díaz se refirió a la salida de dólares y la definió como una “dramática sangría de la reserva del Banco Central”. Con respecto a esta situación, también agregó que la pérdida continúa mientras se aguarda por una definición sobre quién será finalmente el viceministro: “Ya se le fueron mil millones de dólares a Massa en muy pocos días del Banco Central. Veremos si hoy hay un viceministro o si (Gabriel) Rubinstein quedó de costado”.

En torno al congelamiento de la designación del economista, que parecía inminente este viernes, Fernández Díaz también comentó el disgusto que le provocó a Cristina Kirchner descubrir las duras críticas que realizó contra ella y su gestión en sus redes sociales.

Jorge Fernández Díaz cuestionó a Sergio Massa

A continuación, el periodista recordó en su columna radial el compromiso que tomó Massa el día de su asunción en relación a la reserva de dólares. “Massa prometió rápidamente dinero, dijo siete mil millones de dólares. Yo pensé que al día siguiente aparecían, que estaba medio acordado. Pero no está acordado, los dólares no aparecen. Es evidente que el Gobierno no sabe qué hacer con la economía”, sentenció.

Sumado a esto, Fernández Díaz se explayó sobre el poder de Sergio Massa y la falta de influencia en algunas áreas como Cancillería o Energía: “Mientras se reúne con el embajador (Marc) Stanley para pedirle guita e inversiones, su embajador en China mete a la Argentina en un lío internacional”. El conflicto al que refiere surge a partir de las declaraciones de Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en el país oriental, que bajo el principio de integridad territorial decidió condenar la visita de Nancy Pelosi a Taiwán.

El análisis de Fernández Díaz sobre la interna en el Frente de Todos

Para cerrar, el periodista también habló acerca de las discusiones internas que existen en el Frente de Todos en torno a cuál es el rumbo que debe tomar la economía argentina. “Se sabe que existe un fuerte debate interno, asordinado, que se parece a shock y gradualismo. La pregunta es si se podrá evitar una mega devaluación”, analizó el periodista. Sobre ese tema, también remarcó que se lanzará un canje de deuda en pesos y que, aunque se llevaron a cabo anuncios de ajustes, varias figuras del espacio oficialista suelen oponerse a este tipo de medidas.