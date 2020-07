Jorge Lanata: "A gran parte de la gente le parece bien matar a los chorros"

"Las consecuencias de que todo el mundo se arme y empiece a disparar son horribles", destacó Jorge Lanata Fuente: Archivo

23 de julio de 2020 • 12:55

Jorge Lanata se refirió al caso del jubilado que mató a un ladrón en Quilmes y a los nuevos casos de linchamientos vecinales que se dan en distintos barrios de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que "a gran parte de la gente le parece bien matar a los chorros" y que "el Estado se ocupa de Vicentín o de Edesur y no se está ocupando de la seguridad".

"Para decirlo de una manera brutal, a gran parte de la gente le parece bien matar a los chorros. Van a buscar la manera, en su imaginario, de que esto sea justificado", afirmó el conductor de Lanata sin filtro (Mitre), y agregó: "El sentimiento que hay es: 'laburo toda la vida para que vengan estos hijos de puta a afanarme y si le puedo pegar un tiro, se lo pego'", consideró.

"Yo estoy planteando algo que es difícil de percibir que son las consecuencias de que todo el mundo se arme y empiece a disparar. Esas consecuencias son horribles, me acuerdo un caso, de un tipo que le disparó a un familiar", describió. "La gente tiene razón cuando dice 'no tengo a nadie'. En la provincia de Buenos Aires hay calles que ves a la noche y decís, yo no camino por ahí", afirmó el conductor.

En ese sentido, el columnista de policiales Rolando Barbano, que comparte la mesa radial con Lanata y equipo, agregó que "hay un problema" adicional. "Los chorros están robando en sus mismos barrios, lo cual suma un problema mayor, todos se conocen, saben quién los roba y saben que va a volver. Y se suman a ladrones muy experimentados, ladrones primerizos".

Calles más violentas

"Todo el mundo en algún lugar está de acuerdo y busca la manera de justificarlo", reiteró el conductor, refiriéndose a los actos de justicia por mano propia. Jesica Bossi, también integrante del equipo periodístico del conductor, completó: "Hubo casos en Merlo y Laferrere de linchamiento a supuestos ladrones y vemos casos de gente que está usando un arma para enfrentar esta cosa del 'sálvese quién pueda'".

"La Policía bonaerense viene matando a sospechosos en enfrentamientos a un ritmo mucho mayor que el año pasado. Está más violenta la calle y la Policía se está enfrentando a ladrones armados que salen a matar o morir. Suben todos los indicadores de la violencia", delineó Barbano, y completó: "Cuando le decís al vecino que tener un arma le va a traer más violencia, te dice: '¿Y qué querés? ¿Que me deje matar?'".

"Y tiene razón", replicó Lanata: "Viene un tipo, te afana y te pega un tiro. Y no es que no le diste las cosas".

"Estamos hablando de que el Estado se ocupa de Vicentín o de Edesur y no se está ocupando de la seguridad. Esto es básico. La seguridad, la educación, la salud, son tres cuestiones básicas del Estado", finalizó.