Jorge Lanata. Apuntó contra Bake Off: "Se sospecha que está todo arreglado"

El periodista Jorge Lanata, que volvió a la pantalla de eltrece en junio con Periodismo Para Todos, realizó una polémica comparación entre la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia y el programa Bake Off. En el p rimer domingo sin el reality de pasteleros, Lanata apuntó contra la final del ciclo y se refirió a los rumores que señalaban a Samanta Casais como pastelera profesional y no amateur.

El periodista inició su programa con un editorial sobre la situación del aislamiento social preventivo y obligatorio en algunas partes del país. "Día 115 de cuarentena. En cinco días se define si se abre o no se abre. Hay más suspenso que en la final de un reality, pero como en cualquier reality, se sospecha que está todo arreglado", ironizó en una clara referencia al show de repostería.

No es la primera vez que Lanata carga contra Bake Off. Ya a principios de junio hizo mención a la pelea por el raiting que mantenía con el reality y lanzó: "Me deprime un poco que compita con nosotros una torta".