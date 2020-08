Lanata conversó con Mario Pergolini en su programa de radio sobre la polémica ley de teletrabajo Crédito: La Noche de Mirtha Legrand

6 de agosto de 2020

En un video del viernes pasado que se viralizó en el día de ayer, Mario Pergolini se quejó públicamente de la reglamentación del teletrabajo. Por ese motivo, el empresario fue entrevistado en Lanata sin filtro, el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre.

"La ley del teletrabajo es ridícula. Mira cómo será que Europa todavía no la legisló", comenzó Pergolini. "A mí lo que me molesta es que el Congreso de la Nación saque una ley rápidamente, que nadie la pedía, o que pedíamos que esté más armada, y que nunca llamen a los técnicos justos y a los sectores que esto afecta". Ante esto último, Lanta agregó: "Eso fue una decisión política. Los tipos armaron la ley con los sindicatos".

"Si no consultas a los jugadores que intervienen en todo esto, estás legislando mal. ¿Por qué no empezamos a ser un poco más inteligentes? Hay que hacer una reforma de este tipo, pero para bien", siguió el dueño de Radio Vorterix y vicepresidente de Boca Juniors.

"Le doy trabajo a un montón de gente, pero si me hacen poner a todo el mundo en relación de dependencia, si al que le das el teletrabajo después puede decir 'no, ahora me tenés que dar un lugar', es que no lo estamos pensando bien", aseguró el empresario.

"El teletrabajo da oportunidades de poder trabajar de tu casa, de no ocupar un lugar, de que una empresa puede optimizar sus costos desde otro lado teniendo la misma devolución laboral", siguió Pergolini, "pero hay un montón de trabajos que se pueden tomar como freelance. Ese concepto de contrato de trabajo no está muy estipulado en la ley argentina. Entonces si vos seguís legislando laboralmente sobre cosas tecnológicas, con el pensamiento de los 60' y los 70', que fueron grandes victorias, en realidad no estás dando más trabajo, estas diciendo, 'esto no se va a poder hacer'. No sé para qué legislamos sobre esto".

"Creo que podríamos estar dando más trabajo. Podríamos estar optimizando los costos. Para países como Argentina hay que ser inteligentes en esto. Nosotros ya no vamos a ser un país industrial, no sigamos pensando en eso. Tal vez una de nuestras salidas va a pasar por la tecnología. Tenemos la capacidad, la rapidez, tenemos todavía una formación intelectual que nos lo permite hacer. No lo destruyamos con leyes que lo impidan todo el tiempo. No estoy diciendo que no legislen. Estoy diciendo que legislen bien, con una mirada superadora y para adelante. No es cierto que esto es el futuro, esto está pasando ahora", resumió su crítica Pergolini.