Jorge Lanata: "Me hubiera llenado de guita si me hubiera hecho K"

Jorge Lanata fue entrevistado este domingo por Romina Manguel en su programa de A24 y se refirió a la actualidad política y social del país, así como también a su labor como periodista y la relación con el poder. "Me hubiera llenado de guita si me hubiera hecho K", disparó.

Consultado por las críticas que recibe de un sector de la sociedad por su trabajo, el conductor de radio y televisión sostuvo que "no se traicionó" por estar dentro del Grupo Clarín, años después de haber fundado Página/12. "Cuando dicen que me vendí creo que es una pelotudez, que no tienen argumentos para discutir conmigo", dijo.

"Hoy no volvería a Página/12 ni trabajaría con la gente que está en el diario. Los de Página hoy me deben odiar porque son todos K. Me borraron de la foto como Stalin en la Revolución Soviética. No me importa lo que piensen", expresó Lanata.

Luego, opinó sobre quienes lo juzgan por su estilo de vida. "Si, tengo guita y soy progre, ¿sabés qué? Felicitame, porque podría no preocuparme por los demás. Podría no ver la calle, y veo la calle. Los K se formaron leyendo Página/12, leyendo mi libro de historia...Me hubiera llenado de guita si me hubiera hecho K", lanzó.

Vínculo con Cristina Kirchner

En un mano a mano distendido, Manguel le preguntó: "¿Tenés saña con Cristina [Kirchner]?". Inmediatamente, el periodista respondió: "No, cero saña. No siento que la odie a Cristina".

Minutos después, la conductora le recordó una frase que tuvo él para con la actual vicepresidenta ["Usted es solo una vieja enferma y sola peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue"], respecto a esto, Lanata aclaró: "Dije una frase horrible de Cristina. Lo dije enojado y me arrepiento, porque fui irrespetuoso".

"Cristina tendría que estar presa, no tengo dudas. Ninguna de las denuncias de corrupción que nosotros hicimos fueron mentira, ninguna era falsa. Nosotros no operamos, no nos vendemos", agregó.

En esa línea, el conductor de Periodismo para Todos (PPT) contó que "tuvo relación con todos los presidentes de la Argentina, menos con Cristina". Y sumó: "Hasta con Néstor [Kirchner] tuve relación, lo he visto varias veces. Con [Mauricio] Macri tuve una relación como la tengo con muchos políticos".

Su labor periodística

"¿Manejaste el periodismo que a vos te gusta hacer con la misma vara para Macri que para Cristina y Néstor?", le consultó Manguel. Y Lanata fue categórico: "Sí, lo que pasa es que si Macri robó, robó de otra manera, no era tan evidente y no tuvimos la denuncia. Los K robaron de manera desvergonzada y teníamos el material".

Y continuó: "Yo denuncié el tema de [Mario] Quintana al aire y al poco tiempo Quintana se fue. No estaban [Horacio Rodríguez] Larreta y Macri robando en La Rosadita tomando whisky con efectivo, y si estaban yo no tuve el video. La de Quintana es la única denuncia seria que tuve cercana a Macri".

La gestión de Alberto Fernández

"Creo que Alberto es un secretario de Cristina. Es un Gobierno sui generis, es muy distinto a todo, nunca se vio que un vicepresidente nombre al presidente. Los votos de Cristina fueron millones, los de Alberto, dos: Alberto y Fabiola. Hay un desnivel de poder muy grande", sostuvo.

En tanto, remarcó: "No creo que sea el peor gobierno de la democracia, creo que el peor fue el de [Fernando] De la Rúa. Alberto Fernández no es un De la Rúa. No lo termino de entender bien, lo conozco hace años. Les dice que sí a todos, es muy difícil saber cuál es su personalidad".

Por último, Lanata habló de Máximo Kirchner y resaltó el trabajo de su agrupación. "La única organización política de los últimos 10 años que yo veo funcionar es La Cámpora. No estoy de acuerdo con ellos pero son organizados y creen en lo que hacen. Son los únicos tipos que veo laburar para adelante. No veo eso en Cambiemos ni en la izquierda", concluyó.

