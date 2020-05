Jorge Lanata: "Por momentos Alberto Fernández responde como Cristina"

"Si vas a hablar de lobbies y te presionan contáselo a la gente, y si no, no hables de nada", criticó Lanata Fuente: Archivo

Jorge Lanata comentó la manera en la que el presidente Alberto Fernández se refirió a los "lobbies" que ejercen presión para liberar la cuarentena impuesta para luchar contra el coronavirus Covid-19 y cuestionó que no los haya nombrado. "Por momentos Alberto responde como si fuera Cristina", sostuvo.

"Criticaban a los lobbies pero terminaron haciendo lo que los lobbies le pedían, con cierta reticencia hay que decirlo", reconoció esta mañana el conductor de Lanata Sin Filtro durante del pase con el programa de Marcelo Longobardi por radio Mitre.

"Yo quería bajar ese tono triunfalista que un poquito se percibía el otro día en el discurso de Alberto de 'grande Argentina', 'somos los primeros', 'pusimos la cuarentena antes', 'le ganamos a todos'. Momento, lo que hace la cuarentena es que tarda en llegar el pico (de coronavirus). Va a llegar igual y van a tener que volver porque sino es un delirio", afirmó.

"¿El pico sucedió? Estamos hablando como si esto hubiera terminado. Esto va a ser mucho peor de lo que nos imaginamos. La enfermedad tiene un desarrollo y un pico. Durante el desarrollo nos permitió aumentar la cantidad de camas, en base a algo que está por suceder. Lo lógico es que frente a la apertura haya más contagios. Hay como un relax total en la calle. El fin de semana había gente con barbijo y pibes sin nada", describió.

Más adelante, se refirió a la pregunta que el presidente no quiso contestar durante la conferencia de prensa del viernes, cuando un periodista de la agencia financiera Bloomberg lo consultó sobre el origen de los fondos que el gobierno inyectaría en la economía para sobrellevar la crisis desatada por la pandemia.

"Hay momentos en los cuales Alberto habla como Cristina. La respuesta que Alberto le da al periodista de Bloomberg es una respuesta de Cristina ", dijo, y criticó las referencias del presidente a los lobbies: "Mi sensación como espectador, cuando un presidente habla de lobbies y no los menciona es decepcionante".

"Si vas a hablar de lobbies y te presionan contáselo a la gente, y si no, no hables de nada. Me molesta mucho. Decí quiénes te presionaron", finalizó.