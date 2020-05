El conductor de Intrusos relató cómo fue víctima de acoso por parte de una fanática Fuente: Archivo

Jorge Rial se refirió en su programa a una situación de " acoso " vivida en el pasado. El relato surgió a partir de un tema muy distinto: el viaje de Susana Giménez a Uruguay y su posterior accidente doméstico . El conductor, que había conversado con Lorna , reconocida fanática de Susana, elogió el respeto que la mujer le tiene a la diva y recordó a una admiradora suya que tuvo un compartamiento tan invasivo que Rial llegó a considerarlo excesivo.

Toda la reconstrucción de lo ocurrido con Susana en las últimas semanas y el diálogo entre Rial y Lorna, puso reflexivo al conductor de Intrusos . "Todos tendríamos que tener una Lorna", señaló en vivo. "Alguien que te mire a la distancia, que no sea invasiva". Con esas palabras, el papá de Morena Rial dio pie a sus panelistas para recordar algunos episodios del pasado en los que el periodista se sintió sumamente incómodo.

En vivo, el conductor contó que en una época se sintió acosado por un mujer que terminó internada Fuente: Archivo

"Bueno yo tuve una fan con problemas psicológicos de verdad", recordó el conductor. Un día, según la historia del periodista, la mujer lo esperó a la salida de América , luego de terminar el programa y el periodista se llevó un gran susto. "' Llevame a un hotel ', me dijo", contó en vivo.

"Yo en ese momento le tuve que mentir. 'Estoy felizmente casado', le dije. Entiendan que había que mentir. En ese momento la frase fue mágica. Me defendí con lo peor que tenía, saqué la peor arma", contó en referencia a su matrimonio con Silvia D'Auro . "Igual no sirvió de nada. Me corrió y quiso abrir la puerta con el auto en movimiento. La tuvieron que internar ", añadió.

Además, según contó Rial, la mujer lo había seguido en su vida cotidiana en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando salía a comer con su familia o compañeros de trabajo. "Se paraba atrás de los árboles y me miraba", dijo. "Julián y Ana, los productores, son testigos. Un día la policía actuó y terminó internada".