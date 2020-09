Rial contraatacó a Latorre: el envió una citación judicial

Tras el fuerte descargo de Yanina Latorre contra Jorge Rial, el conductor contraatacó. El periodista de espectáculos adelantó en el programa Intrusos que le envió una citación judicial y apuntó: "Espero que no se esconda".

Todo comenzó hace unos días, cuando Latorre decidió utilizar sus redes sociales para arremeter contra Rial luego de que él criticara el programa Hashtag en vivo que conduce. "Contenido cero, pibes que son analfabetos funcionales, dan vergüenza", había señalado con desdén Rial.

La rubia no se quedó callada y fue lapidaria en su descargo. "Le quiero mandar un besito a Rial. Le pareceremos unos pelotudos pero yo no amenazo gente. No le dije 'zorra tucumana' ni la dejé sin laburo a Marianela Mirra, tampoco a Loly Antoniale. Vos dejaste a tu exmujer tirada", sostuvo con furia la panelista.

Al parecer, los dichos de Latorre enojaron a Rial, quien aprovechó su programa para contar en qué situación se encontraba la disputa. "Quiero contar algo sobre las actitudes y particularidades de la farándula argentina. Muchos son valientes, hablan y te putean en redes, en Instagram Live, en YouTube o al aire. Pero cuando vos les decís 'mirá, lo que acabás de decir ofende y pasa el show televisivo', se esconden".

Si bien el periodista no la nombró, sí contó que se refería a una persona que ostenta el título de contadora, dando a entender que se trataba da Latorre. "Vas a la casa y el portero tiene prohibido atender. Lo digo porque a mí me ha pasado con varias, y ahora vuelvo a la carga por otra. Ya se juntaron dos citaciones, y ahora se va a juntar una tercera citación contra la contadora pública".

Finalmente Rial redobló la apuesta: "Espero que esta vez no se esconda. Que no se esconda en su casa y que responda. Son todos valientes con una cámara, pero después se tiran al piso y lloran, no van a la mediación y no se atreven al cara a cara porque saben que pierden".